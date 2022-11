Latifi: nem leszek tartalékpilóta a Forma-1-ben, ha nem garantált a visszatérésem

A Williams néhány héttel ezelőtt jelentette be hivatalosan, amire már lehetett számítani: a következő évnek már nem az Albon-Latifi párossal vágnak neki, ugyanis nem hosszabbítanak szerződést a kanadai versenyzővel.

Jost Capito csapatfőnök azóta azt is elárulta, hogy amennyiben sikerül megszereznie a Forma-1-es szuperlicenchez szükséges pontszámot, Logan Sargeant váltja majd Latifit.

A kanadai most arról beszélt, hogy semmiképpen nem gondolkozik tartalékpilótai szerepkörben a 2023-as szezonra, ha az nem jelenti a visszatérésének lehetőségét a főállású pilóták közé.

„Csak akkor érném be egy tartalékos szerepkörrel, ha reális lehetőséget látnék arra, hogy egy év kihagyás után visszatérek a Forma-1-be. Nem hiszem ugyanakkor, hogy ez lenne a helyzet. Alex ugyan megtette ezt a 2021-es kihagyása után, de én más helyzetben vagyok“ - mondta Latifi a Beyond the Grid podcastben.

„Néhány dolog hiányozni fog a Forma-1-ből, de olyan is van, ami annyira nem. Nem bántam meg, ahogyan az évek során hozzáálltam a dologhoz, de azt kívánom, bárcsak többet tudtam volna elérni“ - sopánkodott a Williams versenyzője.

„Végtére is ez egy teljesítményorientált kategória, én pedig nem találtam meg az összhangot az autóval, amire szükségem lett volna. Néhány dolgot kézben tartottam, néhányat nem, de ez már csak így működik a motorsportban“ - fogalmazott a kanadai.

Latifi pályafutásának következő állomása az IndyCar lehet, amivel kapcsolatban elárulta, szívesen nézi a versenyeit és szeretne a szériában vezetni. Azt viszont hangsúlyozta, hogy egyelőre nem írt alá semmilyen szerződést, de mindenképpen teljes állású pilótaként képzeli el magát.

„Jelenleg minden lehetőség nyitva áll előttem, és mindent meg fogok fontolni. A legtöbb rajongó azt várja, hogy az IndyCarba szerződjek, hiszen ott is együléses autókkal versenyeznek és egy kifejezetten versenyképes sorozatról beszélünk, ami a Forma-1 után hasonlóan nagy népszerűségnek örvend. A pletykák ellenére viszont még nem köteleztem el magam senkihez.“

„Tartja magát az az elképzelés, hogy az ovál pályákon történő versenyzés nagy veszélyekkel jár, de az autók sokat fejlődtek a biztonság szempontjából. Ha az IndyCarban versenyeznék, akkor szeretném kipróbálni magam az oválokon is, és a jövőben győzelmekért küzdeni“ - zárta Latifi.

