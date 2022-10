Latifi nem érti a büntetését: Bottas bowlingozása is 5 rajthelyet ért

Nicholas Latifi Csou Kuan-jüvel csatázott a 2022-es Szingapúri Nagydíj elején, azonban a szezon végén távozó kanadai pilóta nem hagyott elég helyet az Alfa Romeo versenyzőjének az 5-ös kanyar előtt, ezzel a falba nyomva őt.

Latifi egy 5 rajthelyes büntetést kapott a 2022-es Japán Nagydíjra, amit már a szingapúri futam közben kiosztottak neki. Latifi azért, hogy kifejezze csalódottságát, a verseny után meg is látogatta a versenyigazgatóságot, hogy magyarázatot kapjon a büntetésére.

„Csalódott vagyok, hogy nem tudtam befejezni a futamot” – nyilatkozta a Motorsport.com-nak. „Furcsának tartom, hogy a megkérdezésünk nélkül osztottak ki egy büntetést” – mondta Latifi, aki elismerte a hibáját, aminek szerinte lett volna egy enyhítő körülménye is.

„A szabály egyértelmű, és én nem hagytam egy autónyi helyet. A baj az volt, hogy végig a holtteremben volt. Ha megnézitek a fedélzeti kamerás felvételt, mindkét tükörbe belenézek, de egyálalán nem láttam, így a szokásos ívet választottam.”

„Tisztában lehetett volna azzal, hogy ezeknek az autóknak is van holttere. Nem is a büntetés zavar, inkább az, hogy még csak nem is akartak beszélni róla. Egyáltalán jó büntetést osztottak ki? Tavaly Bottasnak is egy 5 rajthelyes büntetést adtak, miután bowlingozott a mezőnnyel Magyarországon, ami sokkal súlyosabb vétség, mint az egy az egy elleni ütközés. Azt korábban csak 3 rajthellyel büntették” – mondta Latifi, aki szerint az ő esete is rámutat arra, miért zavarja a pilótákat az, hogy az FIA inkonzisztens döntéseket hoz.

Latifi azt is hozzátette, hogy végül nem volt túl eredményes a látogatása a versenyigazgatóságon, mert még a Perez-üggyel voltak elfoglalva.