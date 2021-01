Latifi „megvilágosodott” az első Forma-1-es szezonja után

Nicholas Latifitől nem lehetett sokat várni az első Forma-1-es szezonja során, és ebben a tekintetben nem is „okozott csalódást”, átlagosan 0,539 tized volt Russell és Latifi között, de a versenyeken a kanadai pilóta még talán közelebb is volt a pontszerzéshez, mint Russell, és háromszor is a 11. helyen végzett.

Latifi a The Race-nek adott interjújában beszélt az első szezonjáról:

„Talán a megvilágosodás egy kicsit erős szó, de az biztos, hogy sokkal többet tanultam magamról, mint pilótáról az F1-ben, mint bármikor korábban a karrierem során” – mondta Latifi.

„Tavaly az F2-ben változtak az autók, szóval azért nem volt minden egyforma, de a közeg végig nagyon egyforma volt. Ott hamar kideríted, hogy mik az erősségeid, gyengeségeid, és könnyebben tudsz ezeken javítani.

„Az F1-ben nem csak, hogy sokkal nagyobb teljesítményű autókkal versenyzel, de a világ legjobb pilótái ellen kell menned. George remek mércét jelent nekem, és itt sokkal többet tanulsz magadról, mert jobban kell alkalmazkodnod.”

„Nem maradhatsz abban a komfortzónádban, ami korábban működött, újra kell programoznod magad, és elfelejteni néhány szokást. A Forma-1-es pilóták egyik ismertető jele, hogy bármilyen körülmény között képesek alkalmazkodni. Én is sokat tanultam magamról, és a szezon kiemelt pár területet, ahol eddig is tudtam, hogy fejlődnöm kell.”

„Volt egy pár terület, aminek a fejlődésével nem vagyok teljesen megelégedve, vagy arra számítottam, hogy gyorsabban fejlődik majd. De legalább volt egy pár dolog, amit a juniorkarrierem alapján erősségemnek gondoltam, és az is így alakult.”

Még több F1 hír: Button sokat vár Schumachertől

„Jövőre egyértelműen fejlődnöm kell a szombati napokon, hogy mindent össze tudjak megfelelően rakni. Kicsit nagyobb előrelépést szerettem volna látni a szezon eleje és vége között, szóval van még min dolgozni a télen, hogy a következő időmérőt már úgy kezdjem meg, hogy tudom, hogy én mire vagyok képes, és mire képes az autó is.”

„Erről szólt az egész év, rengeteg tanulásról. A legfontosabb most az, hogy erre a tudásra alapozva mindent átmentsek a 2021-es évre is, és onnan folytassam a fejlődést, ahol abbahagytam.”

Latifi azt is elmondta, hogy a vezetési stílusa nem feltétlenül passzolt a Williams 2020-as autójához, de elismeri, hogy George Russell jobban alkalmazkodott az ezzel járó kihívásokhoz.

„Általában nagy bemeneti sebességgel szoktam vezetni, mindig is ez volt a vezetési stílusom, hogy későn fékezek. Ez azt is jelenti, hogy talán nem mindig lesz a legjobb a kigyorsításod, és ha egy területet kéne megnevezni, ahol általában időt veszítek, az a közepes tempójú kigyorsítási fázis lehet. Póbálok mindent jól csinálni, későn fékezni, hamar a gázra állni, de nem mindig jön össze.”

„Az autónknak nincs annyira nagy leszorítóereje, és nem is feltétlenül a legjobban vezethető autó a kanyarokban. Az autó egyensúlya nem ugyanolyan a kanyar összes fázisában, ennek a megléte pedig nagyon sokat javítana bármelyik pilóta önbizalmán.”

Latifi végül azt is elmondta, hogy a Williams közel sem írta még le 2021-et:

„Biztos vagyok abban, hogy a következő szezonban egy újabb lépést tehetünk meg. Nem biztos, hogy akkorát, mint 2019 és 2020 között, egyszerűen azért, mert az autó nagyrészt ugyanaz marad. Lesz egy pár terület, ahol még javulunk majd, sok fejlesztés folyik még most is.”

„Még mindig nagy erőkkel készülünk 2021-re, és várom már, hogy ebből mi sül ki. Abban reménykedek, hogy majd 2021 után is a csapat jövőjének tagja lehetek” – mondta Latifi, akinek az eredeti szerződése lejár a 2021-es szezon végén.

Ajánlott videó: