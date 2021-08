Latifi: még jobb lenne a kapcsolatom a Williamsszel, ha…

A 2022-es üléséért küzdő Latifi Forma-1-es karrierjének legjobb eredményét érte el a Hungaroringen, miután Sebastian Vettel kizárása után a 7. helyet ért célba, amivel egy nagyon értékes kettős pontszerzést biztosított be a Williams számára.

A patinás alakulat nagy változásokon ment keresztül az elmúlt egy évben, kezdve a Williams-család kivonulásával és a Dorilton érkezésével, majd Simon Roberts érkezésével és szinte azonnali menesztésével, amit követően a VW motorsportprogramját vezető egykor vezető Jost Capito a vezérigazgatói poszt után elfoglalta a csapatfőnökit is, Latifi szerint pedig kiváló választás volt a csapat tulajdonosaitól Capito kinevezése:

„Jost fantasztikus főnök” – jelentette ki Latifi az F1 Beyond the Grid podcastjében. „Különösen kedvelem benne, hogy nagyon emberi, közvetlen. Rengeteg embernek a főnöke, de amikor vele beszélgetsz, ez nem érződik. Nagyon nyitott, de egyértelmű is, mindig a lényegre tér.”

„Nagyon barátságos, vele is lehet viccelődni, ez pedig nagyon fontos egy csapat számára, különösen a Forma-1-ben.”

„Csak annyira vagy jó az F1-ben, mint a csapattársaid, ezért is fontos, hogy Jost csatlakozott a csapathoz. Nem számít, hogy egy szerelő vagy, mérnök, vagy mondjuk felsővezető, mint a technikai igazgató, mindenki azt érzi, hogy ha találkozik egy problémával, akkor azzal bármikor megkeresheti, az ajtaja nyitva lesz.”

Még több F1 hír: Alonso: nem lesz európai IndyCar az F1-ből, és nem gondolkodok még a visszavonuláson

Capito Latifiről úgy nyilatkozott a Magyar Nagydíjat követően, hogy bebizonyította, helye van a Forma-1-ben, ugyanakkor azt is kijelentette korábban, hogy nincsenek már rászorulva a fizetős pilótákra, azt pedig a kanadai sem tagadhatja le, hogy az által vezetett Sofina Foods-nak nagy szerepe volt abban, hogy eljutott az F1-be.

Bár folyamatosan fejlődik idén, és megfelezte a lemaradását George Russellhez képest, Latifi tisztában van azzal, hogy hogyan lehetne még jobb a kapcsolata Capitóval:

„Valószínűleg még jobb lenne, ha kicsit gyorsabb lennék” – mondta nevetve, majd kijelentette: „az elvárásaik velem és a munkámmal szemben egyértelműek: legyek a lehető legközelebb a csapattársamhoz, a csapatnak két olyan pilótára van szüksége, akik egymást hajtják és ezzel előreviszik őket is.”