Latifi már túljutott az Abu Dhabi Nagydíj utáni „trükkös pár napon”

Nicholas Latifi elismerte, hogy „trükkös pár napja” volt a szezonzárón látott ellentmondásos eseményeket követően, melynek következtében igyekezett is távol maradni a közösségi médiától, és inkább csak elvonult kikapcsolódni egy kicsit.

Sokan, elsősorban persze Hamilton rajongói, őt is felelősség tették azért, mert kedvencük elbukta a nyolcadik világbajnoki címét, hiszen Latifi volt az, aki a leintés előtt néhány körrel balesetet szenvedett, ami miatt jött a biztonsági autó, végül pedig Michael Masi furcsa döntései.

Latifi még korábban egy hosszabb írásban fedte fel, hogy a történtek után a közösségi oldalai szinte felrobbantak, rengeteg gyűlölködő üzenetet kapott, sokan pedig még halálosan is megfenyegették őt.

Még több F1 hír: Marko szerint ezért választotta őket a Mercedes helyett Verstappen

Majdnem két hónappal a futam után viszont a kanadai már arról beszélt, hogy továbblépett az esettől, azt viszont ismét elismerte, hogy a nagydíj utáni napok bizony nehezek voltak számára. „Már most úgy érzem, hogy mögöttem van. A múltban” – mondta Latifi a Sky Sports F1-nek.

„Nyilván elég trükkös pár nap volt, mivel annyi mindent történt, de ez is része a sportnak. Igazából még számítottam is rá, hogy ez lesz, erről pedig említést is tettem korábban. Most már viszont nagyrészt túl vagyok rajta.”

A 2022-es szezonkezdetig már nincs hátra olyan sok idő, Latifi pedig reméli, hogy az új idénnyel az Abu Dhabiban történtek is háttérbe szorulnak végre. „Miután elrajtol az idény, az emberek valami fontosabbról is tudnak majd beszélni. Én már régen a múltban hagytam ezt.”

Latifi idén a harmadik évét kezdi majd meg F1-es versenyzőként, csapattársa pedig Alex Albon lesz. Azt egyelőre még továbbra sem tudni, a Williams mikor mutatja be 2022-es autóját. Egyedül már csak az ő dátumuk kérdéses.

Verstappen lett az év versenyzője