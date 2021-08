Latifi: ilyen rajtja talán csak egyszer van valakinek a karrierje során

Kissé ironikus módon ismét az a helyzet áll fent a Williamsnél, hogy a csapat gyengébbnek tartott pilótája hamarabb, és több pontot is szerez a Mercedesszel összeboronált George Russellnél, de ez még nem von le semmit a kanadai hungaroringi teljesítményéből, hiszen az első etapon Juki Cunodát és Carlos Sainzot is maga mögött kellett tartania.

Azt Nicholas Latifi is elismerte, hogy a rajtbalesetnek köszönhetően olyan helyre kerültek, ahova nyers tempó alapján nem fognak eljutni, de szerinte fontos volt, hogy megragadják az előttük álló lehetőséget.

„Maga az elindulásom nem volt a legjobb, de ki tudtam maradni a káoszból” – érétkelt a Motorsport.com kérdésére Latifi a Magyar Nagydíjat követően. „Ez az egyelten előnye van annak, hogy hátulról indulsz, hiszen első sorból nézhettük végig az eseményeket, amiket ki is használhattunk.”

„Nem tudtam, hogy ennyire sok autót meg fogok tudni előzni, de sikerült a belső ívre húzódnom a kigyorsításon, ahol jobban is tapadt a pálya, szóval azokat is meg tudtam előzni, akik nem estek ki a balesetben.”

„Mindig ilyen rajtokban reménykedik az ember, de lehet, hogy ilyen rajtja csak egyszer lesz valakinek a karrierje során.”

„Amíg be nem jött a biztonsági autó, azt sem tudtam, hogy pontosan hányadik helyen vagyok, azt éreztem, hogy bőven a pontszerző helyeken vagyok, és egyből az jutott eszembe, milyen helyzetbe került tavaly a Haas (Magnussennel a korai kiállását követően), tudtam, hogy a mai egy nagy lehetőség lesz.”

Még több F1 hír: Leclerc: egyszerűen sz*r így befejezni a futamot

„A piros zászló után gondolkodás nélkül raktam fel a slickeket, de ekkor már tényleg nagyon szokatlan helyen autóztunk az élen, de csak a saját versenyemmel és a gumikkal törődtem, hiszen általában az időmérőn a miénk csak a 9. legjobb autó, a versenyeken pedig még jobban vissza szoktunk esni.”

A bokszkiállások alatt Latifit is át tudták ugrani hátulról, de szerinte az a legfontosabb, hogy még így is a pontszerző helyek között végzett, amivel a Williams is felugrott a konstruktőri 8. helyre, hiszen ez az eredmény hasonló versenyek nélkül akár be is betonozódhat az év végéig.

„Ki kellett használnunk a lehetőségeinket, lehet, hogy nem lesz még egy ilyen versenyünk. Természetesen abban reménykedünk, hogy a szezon végéig a pontszerző helyekért csatázhatunk, de lehet, hogy ez ennyi volt az idei évre.”