Latifi azt hitte, magától dobta el az autót Imolában

Azok után, hogy Forma-1-es karrierjének legjobb időmérőjét futotta Nicholas Latifi, és a 14. helyről rajtolhatott, a vasárnapi versenye már az első körben véget ért. Először az Acque Mineraliban csúszott meg a kanadai, majd miután visszatért a pályára, ráhúzta az autót Nyikita Mazepinre, aki egyből a falba pörgette.

Latifi a vasárnapi sajtótájékoztatón elárulta, hogy a rossz körülmények között egyáltalán nem látta Mazepint, és először abban a hitben volt, hogy a saját hibája miatt esett ki:

„A körülmények borzalmasak voltak, szerintem soha nem rajtoltam még ilyen rossz látási viszonyok között” – értékelt a kanadai. „Szinte semmit nem láttam.”

„Az első hibámnál a hátsó fékek blokkoltak, és ki is csúsztam az Acque Minerali alján. Miután visszajöttem, próbáltam a lehető legjobban balra húzódni, és azt hittem, én vagyok az utolsó a pályán, mert láttam (a bokszutcából rajtoló) Vettelt is elmenni. Őszintén mondom, hogy nem is láttam Nyikitát.”

„A felvételeket visszanézve nem is láthattam volna, mert pont a holtteremben volt, és ott volt az eső is. Amíg ki nem jöttem az orvosi szobából, azt hittem, hogy csak simán kipörögtek a kerekek, és azért estem ki. Sokáig nem tudtam, hogy összeértünk.”

„Frusztráló és balszerencsés helyzet, mert tudtuk, hogy jó lehetőségeink lesznek a versenyen. Dühös vagyok magamra, hogy még csak nem is tudtam versenyezni, hogy megnézzem, mire vagyok képes. Néha azonban a versenyzés ilyen.”