Latifi: Albon sokat segített az F2-ben, de most le akarom győzni!

Nicholas Latifi sokat, négy és fél szezont versenyzett az F2-ben. Második teljes évében, 2017-ben már 1 győzelmet és 8 további dobogós helyezést szerzett, azonban a 2018-as új autókhoz nehezen szokott hozzá.

A Beyond the Grid podcastben úgy fogalmazott, hogy még azzal is jobban járt volna, ha teljesen újoncként érkezik abban az évben a sorozatba, annyira már volt vezetni az azóta is „forgalomban” lévő autókat.

Abban az évben csak 1 győzelem és két további dobogó jött neki össze, a változásokhoz pedig sokkal hamarabb alkalmazkodott csapattársa, Alex Albon, aki az F2-ből fel is került 2019-ben az F1-be. 2019-ben azonban Latifi már a 2. lett Nyck de Vries mögött, és ő is eljutott a Williamsszel a Forma-1-be.

2022-ben Albon és Latifi ismét csapattársak lesznek, a kanadai pedig ki is jelentette, hogy a célja jövőre az lesz, hogy legyőzze a thait.

„Nem beszéltem még vele erről” – mondta Latifi arra a kérdésre, hogy előjött-e már témaként köztük az, hogy Albon egyszer már legyőzte őt. „Ugyanakkor egyértelműen sokkal versenyzőnek tartom magamat most, mint amilyen 2018-ban voltam.”

„Igen nyíltan beszéltem a nehézségeimről a 2018-as autóval kapcsolatban, hogy nem tudtam úgy átkalibrálni magamat, mint Alex, akitől nagyon sokat tanultam abban az évben, ez pedig biztosan érdekes, és hasznos is lehet jövőre.”

„Nagyon eltérő vezetési stílusunk van, az új autóról pedig nem tudjuk még, hogy milyen lesz, lehet, hogy egyes kanyarokban az ő stílusa működik majd jobban, a többiben pedig az enyém.”

„Az azonban biztos, hogy jobb pilóta lettem, és természetesen le akarom győzni őt jövőre.”