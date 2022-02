Latifi a halálos fenyegetések után biztonsági embereket is fogadott Nicholas Latifi, a Williams F1-es pilótája felfedte, hogy miután az abu dhabi események miatt halálos fenyegetéseket is kapott, biztonsági személyzetet fogadott maga mellé egy ideig, emellett pedig a Mercedes és Lewis Hamilton is küldött neki támogató üzenetet.

Latifi kilenc nappal az ellentmondásos szezonzáró után adott ki egy közleményt, melyben felhívta a figyelmet a közösségi médiában kapott virtuális bántalmazásra, emellett pedig elmondta, hogy többen halálosan is megfenyegették őt. Ennek oka természetesen az volt, hogy a kanadai az Abu Dhabi Nagydíj leintése előtt hat körrel összetörte az autóját, ami miatt érkezett a biztonsági autó, ez pedig később közrejátszott abban, hogy Lewis Hamilton elbukta a világbajnoki címet. Miután Silverstone-ban vezette a Williams új autóját, Latifi elmagyarázta, hogy a közleménye „egy jó lehetőség volt arra, hogy egy fontos üzenetet terjesszek a platformom segítségével". Megkérdezték tőle, hogy mennyire vette komolyan a kapott támadásokat, és hogy tett-e valamilyen óvintézkedést a veszély elkerülése érdekében. Még több F1 hír: Capito: a Williams már nem egy „családi üzlet" „Őszintén szólva igen, gondoltunk erre. Ez talán bután hangozhat, de nem lehet tudni, hogy egyes emberek meddig képesek elmenni. Elég csak egy részeg rajongó a reptéren, vagy találkozol valakivel, akinek rossz napja van, miközben ittas vagy valamilyen szer hatása alatt áll, és közben extrém nézetei vannak." „Elég, ha csak egymillióból egy ilyen emberrel találkozol. A futam után pár nappal Londonban voltam, és voltak velem biztonságiak, miközben bizonyos dolgokat csináltam. Elmentem a Winter Wonderland karácsonyi rendezvényre a barátnőmmel, mert nem fért bele az utolsó versenyek előtt, és oda is jöttek velünk biztonsági emberek." „Szóval ez viccesen vagy hülyén hangozhat, de egyértelműen komolyan vettük a fenyegetéseket, mert sosem tudhatod, hogy mi történhet." Latifi még azt is elárulta, hogy Hamilton is küldött neki üzenetet néhány nappal Abu Dhabi után. Ugyan nem ment bele a beszélgetés részleteibe, de arra fény derült, hogy Hamiltonon kívül lényegében az egész Mercedes a támogatását fejezte ki a kanadai pilótát ért negatív visszhang után. „Természetesen a közösségi médiában látott pozitív szavakat, amelyeket pilótáktól és több szakág csapataitól kaptam, tényleg ösztönző volt látni. Mindenki egyetértett azzal, amit felhoztam. Nem ez volt az egyetlen példa az online bántalmazással kapcsolatban." „Elég csak visszaemlékezni az Európa-bajnokságra, ahol az angol játékosok a kihagyott büntetők után szintén komoly kritikákat kaptak. Sajnos ez egy probléma a mai világban. A közösségi médiának sok pozitívuma van, de ugyanakkor hátulütői is. Egyszerűen csak jó lenne, ha megtalálnánk a módját, hogy ezen a téren változás legyen" – zárta Latifi. A Williams is bejáratta új autóját