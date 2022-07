Latifi a bravúros kvalifikáció után: „Nem volt vesztenivalóm”

A kanadai az idei szezonban a Miami Nagydíjon a tizennegyedik helyen tudott célba érni, ami a legjobb eredménye. A kvalifikáción a harmadik szakaszra sohasem sikerült még bejutnia a Williams színeiben, Nagy-Britanniában viszont megtörte az átkot.

„Nagyon boldog vagyok. Reménykedik az ember, hogy az esőben sikerül valamit kihozni. A Q3 több volt, mint amit reméltünk. A pálya rosszabb volt. Azért mentem bele, mert nem volt vesztenivalóm" - mondta Latifi a Viaplay-nek.

Az, hogy a kvalifikáció harmadik szakaszában nem volt esélye javítani, Latifit nem zavarta. „A tizedik hely nagyszerű csapateredmény. Ezért köszönet illeti őket" - mondta a pilóta, akinek csapattársa, Alexander Albon már a Q1-ben búcsúzott.

A futamon szintén van esély az esőre, így akár abban is reménykedhet a kanadai, hogy egy kis szerencsével vasárnap délután is lesz mit ünnepelnie. Ehhez azonban tényleg össze kell állnia a dolgoknak, de már az is nagy szó, hogy az időmérőn legyőzte Albont.

