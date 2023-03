Lát esélyt az előrelépésre Szaúd-Arábiában a Ferrari

A szezonnyitó Bahreini Nagydíjon aligha sikerülhetett volna jobban a Red Bullnak, akik az időmérőt és a versenyt is az első két helyen zárták, Max Verstappen-Sergio Perez sorrendben. A szezon előtti tesztek után úgy tűnt, a Ferrari közel lehet, de Bahreinben nem szerepeltek túl jól.

Charles Leclercnek motorhiba miatt ki kellett állnia, míg Carlos Sainz csak a negyedik lett, miután a gumikopást szenvedő tempójánál gyorsabb Fernando Alonso elhúzott mellette. Egyik versenyző sem tudta megközelíteni a Red Bull versenytempóját.

Ennek ellenére a Ferrari egykori tesztpilótája és jelenlegi nagykövete, az F1 Nationnek nyilatkozó Marc Gené szerint Szahír egyedi eset lehet és rámutatott, hogy a jövő heti futamon, a dzsiddai pályán jobban kiütközhet, hogy a Ferrari végsebessége magasabb:

„Eléggé pályafüggő lehet a tempó. A Ferrari egyik erős pontja a sebességünk az egyenesekben. Az Astontól, a Mercedestől is meg tudtuk magunkat védeni. Eddig a Ferrari nagyon gyenge volt ebből a szempontból. Dzsidda azért fontos ebből a szempontból, mert egy nagyon gyors pálya és az autóink nagyon erősek lehetnek ott, én legalábbis személyesen így érzem.”

Bahreinben Leclerc és Sainz a harmadik és negyedik helyre kvalifikálta magát, de csak egy gyorskört futottak a Q3-ban, hogy egy szett lágy keveréket megtartsanak vasárnapra – Gené emiatt úgy gondolja, Leclerc akár harcban is lehetett volna a pole pozícióért:

„Az időmérőn megverhetjük a Red Bullt. Biztos vagyok benne, hogy Charles most is megszerezhette volna a pole-t, de elképesztően kopnak a gumik és biztos vagyok benne, hogy spóroltak velük. Tudjuk, hogy nehéz őket megverni, de csak most indult a szezon, ez egy volt a 23 versenyből, hosszú út van még hátra.”

A Skynál is úgy gondolják, hogy a Ferrari javulni fog Szaúd-Arábiában.