Lássuk, melyek lehetnek a legjobb stratégiák a belga futamon

Eső esetén persze minden száraz pályás taktika megy a levesbe, de ettől függetlenül a slick gumiknak még komoly szerep juthat vasárnap délután, ha mégsem jön meg a várt esőzés. 2019-ben az egykiállásos stratégia volt egyértelműen a legjobb, a versenyzők rengeteg kört tudtak megtenni egyetlen szetten is.

A Pirelli most viszont lágyabb keverékeket hozott Belgiumba, ez pedig remélhetőleg megfűszerezheti a vasárnapi futamot.

Íme az olasz gumigyártó által kalkulált lehetséges legjobb taktikák:

A Pirelli ezen számításait az adatokra, az információkra, valamint különböző szimulációkra alapozza. Ebből jól látszik, hogy papíron a három leggyorsabb stratégia az, ha lágyon kezd a versenyző, ezt azonban tegnap a két Mercedes és Verstappen is elkerülte. Ők a közepesen rajtolnak.

44 körös lesz majd a verseny, és a számítások alapján egy 18 körös lágy gumis első etap után cserélhetnek a pilóták közepesekre, amelyekkel végig is lehet menni a célig. Elvileg ez a lehető legjobb út. Bár az is látszik, hogy akik közepeseken rajtolnak, ők egy hosszabb első etap után a keményekre váltva fejezhetik be a futamot.

Ezek mellett azonban a Pirelli szerint működhet még egyéb taktika is, legyen az egy- vagy akár kétkiállásos. Természetesen ezek csak előzetes kalkulációk, és rengeteg tényező befolyásolhatja majd, hogy melyik csapat és melyik pilóta mi mellett dönt. Ha pedig mégis megérkezne az eső, akkor nyilván egy teljesen új verseny veszi kezdetét.

Ami a top 10-et illeti, közülük a korábban már említett első hármas rajtol csak közepes keveréken, mindenki más mögöttük a lágyon vág majd neki a viadalnak. Hogy a mezőny második fele mit választ, az még kérdéses, de benne van a pakliban, hogy több eltérő gumistratégiát is látunk.

