Las Vegas idén jóval elérhetőbbé teszi a szurkolók számára a futam megtekintését

Az Autosport JA on F1 podcastjében a vegasi viadal ügyvezetője, Renee Willm elismerte, hogy a futamnak sokkal több megfizethető lehetőséget kell kínálnia, mint amennyit a 2023-as nyitóversenyen kínáltak.

„Idénre jelentősen megváltoztattuk a termékkínálatunkat. Jóval többféle általános belépési lehetőséget kínálunk eltérő tematikákkal. Ott van például a Sphere általános belépőjegye, amely a tehetségre fókuszál. Elképesztő felhozatalunk van; háromnapos bulit szervezünk. Ha van jegyed a rendezvényre, akkor élvezheted ezeket a koncerteket.”

„Van egy új Flamingó Zónánk is, a legalacsonyabb belépővel, melynek része, hogy padokról tekinthetik meg az eseményeket. Ez jóval alacsonyabb árú, mint tavaly. Emellett pedig lesz egy harmadik általános belépő zónánk is, amelyet nemsokára bejelentünk majd, közelebb a Grand Prix Plazához, és itt a rajongók jóval kedvezőbb áron tekinthetik meg a futamot.”

„Megtanultuk, hogy tényleg ki kell bővítenünk a termékskálát, ha új rajongókat akarunk behozni. Az elmúlt öt év során minden második amerikai rajongó újonnan csatlakozott a sportághoz.”

Willm tavaly egyértelműen komoly feladatot látott el, hiszen az ő felelőssége volt összehozni az F1 legambiciózusabb versenyét mindössze 18 hónap leforgása alatt. A helyi hatóság Vegasban nemrégiben arról számolt be, hogy az esemény az esemény városra gyakorolt gazdasági hatása 1,5 milliárd dollár volt, majdnem duplája a Super Bowlnak, amely három hónappal később került megrendezésre.

Tavaly volt azonban néhány probléma: az útlezárások miatt feldühödött helyiektől és az eladatlan vendéglátóegységektől kezdve egészen a csatornafedélig, melyet Carlos Sainz Ferrarija emelt fel, komoly kárt téve az autójában. Maga a futam viszont látványos volt, számos ötletet is adva Willmnek arra, hogyan lehetne javítani a rendezvényt a második évben.

„Nem mondom, hogy nem volt nehéz, mert rendkívül nagy kihívás volt. Nem volt mire támaszkodnunk. A bejelentéstől kezdve másfél évünk volt arra, hogy összehozzuk az egészet. 11 hónap leforgása alatt építettünk fel egy 28 ezer négyzetméteres épületet, és az ikonikus Las Vegas-i Stripből versenypályát csináltunk. Visszatekintve nem is tudom, mit gondoltunk, de tényleg hihetetlen volt.”

„A Libertynél az F1 iránti abszolút szenvedélyünk vezetett oda, hogy egy csapatnyi embert, köztük engem is, ennek az eseménynek szenteljünk, és ott volt a hatalmas befektetés is: 650 millió dollárért vettünk földterületet, majd felépítettük rá azt az épületet, amelyet nemsokára éves szinten lehet majd használni. Igazából azonban az F1 iránti elhivatottságunk vezérelt, és ezért is döntöttünk amellett, hogy mi magunk rendezzük meg a versenyt.”

Az F1-ben egyedülálló módon Willm egy nők által dominált vezetői csapatot irányít a Las Vegas GP-nél, és elkötelezett amellett, hogy lehetőségeket teremtsen a nők számára ebben a sportban.

„Nagyon szerencsés voltam, hogy két olyan vezető partner mellett dolgozhattam eleinte, akik mindig szívesen láttak engem az irodájukban, és kikérték a véleményemet. Ott voltam minden megbeszélésen, ami rengeteget jelentett számomra, és most ebből szeretnék visszaadni valamit.”

„Nyilvánvalóan szeretem támogatni a fiatal nőket, és látni, ahogy feljebb lépnek a ranglétrán. Ha megnézzük a vegasi nagydíj menedzsment csapatát, akkor azt egy nő vezette. Persze nem ezzel a céllal indultunk neki. Igazából csak a legjobb embereket akartuk kiválasztani a pozíciókra.”

„Lehetőséget akarunk teremteni a nők számára, hogy belenőhessenek abba a szerepkörbe, amelybe csak szeretnének, legyen az mérnök, szerelő, üzleti vezető, csapatfőnök vagy F1-es pilóta. Nem is lehetnénk ennél izgatottabbak az F1 Academy és mindazon dolgok miatt, amit ez a program nyújthat.”