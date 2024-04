Lando Norris: Semmiképpen sem félek Max Verstappentől!

Lando Norris az idei év elején több évre hosszabbított a McLaren csapatával, nem sokkal korábban pedig azt mondta, hogy „nem lenne okos ötlet” Max Verstappen mellé igazolnia a Red Bullhoz.

Emiatt sokan azzal kritizálták a brit versenyzőt, hogy fél a háromszoros világbajnoktól, Norris viszont a Guardiannek adott interjújában cáfolta, hogy erről lenne szó – harcolni akar Verstappen ellen, és a McLaren színeiben világbajnok lenni:

„Hiszek abban, hogy világbajnoki címet szerezhetek a McLarennel, ezért írtam alá az újabb szerződést. Teljes mértékben azt gondolom, hogy ki tudok állni Max ellen, és jó kihívást tudok nyújtani neki.”

„De én is nagyra értékelem Maxot, így mindenkinek rendkívül nehéz Max ellen versenyezni a csapatában, és kihívni őt a világbajnoki címért. Korábban Max átigazolhatott volna a Mercedeshez, hogy Lewis ellen versenyezzen, de vajon okos döntés lett volna? Valószínűleg nem lett volna az, és vélhetően akkor most nem is a Red Bullnál versenyezne, és más lenne a helyzet.”

„Semmiképpen sem félek Maxtól, izgatottan várom, hogy ellene versenyezzek. Sokak szerint Max a legjobbakkal van egy szinten, szóval szeretnék bizonyítani azzal, hogy ellene versenyzek.”

„Alig várom, hogy csatázhassak vele, de valóban pozícióért, és ne az legyen, hogy fél másodperccel gyorsabb nálam körönként, és csak elhúzzon mellettem” – magyarázta Norris.