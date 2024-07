Lando Norris: Nem érdekel, mit mond Montoya, megváltozott a világ

A korábbi F1-es versenyző, Juan Pablo Montoya nemrég azt nyilatkozta, hogy szerinte a Forma-1-es pilótáknak nem kellene barátkozniuk egymással, és azt mondta, hogy nem sok kapcsolata volt az F1-es „kollégáival” a pályafutása alatt, így nem igazán érti, hogy most miért barátkoznak egymással a királykategória versenyzői.

A McLaren-pilóta Lando Norris viszont nem lát kivetnivalót ebben, és arra mutatott rá, hogy teljesen megváltozott a világ, és így a Forma-1 is:

„Én sem vacsorázok együtt más pilótákkal szombat este. Imádom JPM-et, és bár utálom, hogy ezt kell mondanom, de nem érdekel, mit mond. Az emberek azt gondolják, hogy legjobb barátok vagyunk és minden nap beszélünk, de inkább arról van szó, hogy együtt padelezünk és együtt repülünk. Amikor viszont a pályán vagyunk, nem érdekel, mit csináltunk együtt korábban.”

„Ez nem változtat azon, hogy mi történik a pályán, nem érdekel, hogy milyen ki van a sisak alatt, vagy hogy milyen autó ellen versenyzek. Kiépül a tisztelet, és tisztelni tudom az ellenfelemet a pályán, tudom, kinek kell több helyet hagynom, de ennyi az egész.”

„Bár nagyon tisztelem a történelmet, de nem érdekel, mi történt 20-30 évvel ezelőtt. A világon minden megváltozott, az emberek mentalitása is, a versenyzők pedig sokkal magasabb szinten vannak, mint akkoriban voltak” – magyarázta a Beyond the Grid podcastben.

Norris azt is elmondta, hogy nem befolyásolja a pályán történő viselkedését az, hogy milyen kapcsolata van más versenyzőkkel, teljesen ki tudja zárni azt, hogy ki van a sisak alatt:

„Összehasonlítva, hogy mi történt akkor és mi történik most, irreleváns. Csak azt a kérdést kell feltenned, hogy megtették mindent a győzelemért az adott napon? Nem gond számomra egyszer-egyszer Carlosszal vagy Maxszal vacsorázni vagy padelezni, de ezen kívül is van életem.”

„És élvezem azt is, és az ezen kívül lévő életemet is, amikor pedig feltesszük a sisakot, akkor nem számít, hogy mi történik a pályán kívül” – zárta Norris.

Eközben Norris elmondta, hogyan látja a történteket pár nappal a verseny után, míg Marko tudja, ki terjeszti a pletykákat a motorjukról.