Lando Norris miatt nem jött össze a Red Bull kettős győzelme Kínában!

A Kínai Nagydíjat Max Verstappen várhatta az élről, aki domináns teljesítménnyel szerezte meg a pole-t Perez és Alonso előtt, majd Norris, Piastri és Leclerc következett. Sainz a hetedik, Russell a nyolcadik, Hamilton pedig csak a tizennyolcadik pozícióból rajtolt.

Az első 10 pilóta a lágy gumikra voksolt, és a top 10-en kívül is csak Stroll, Hamilton, Cunoda és Sargeant választotta a lágyat, Magnussen pedig a kemény abroncsokkal indul Sanghajban, ahol Verstappen már a rajt előtt érzékelt néhány esőcseppet.

Verstappen meg tudta tartani a vezetést a rajtnál, mögé Alonso jött fel, míg Perez a harmadik helyre esett vissza. A McLarenek tartották a pozíciójukat, Russell két helyet javítva a 6. helyen haladt, a Ferrarik rajtja nem sikerült jól, így Leclerc a hetedik, Sainz a nyolcadik volt Hülkenberg megelőzése után.

Perez az 5. körben egy bevetődős manőverrel szerezte vissza a második pozíciót, pont azután, hogy a McLaren azt jelentette Norrisnak, hogy Alonso sokkal keményebben nyomja a gumiknak, mint ők.

A Stroll-Hülkenberg és az Albon-Gasly csatát is vizsgálták, de a stewardok úgy döntöttek, hogy egyik esetért sem osztanak büntetést.

A 8. körben Norris a hosszú egyenes végén előzte meg Alonsót, így feljött a harmadik helyre, a tizedik helyért pedig Bottas ment el Hülkenberg mellett. Leclerc Russellt támadta körökön keresztül, végül az 1-es kanyarban tudott elmenni a brit mellett.

A kiállások sorát a Hülkenberg, Cunoda, Csou hármas nyitotta, az állás a 10. körben a top 10-ben Verstappen, Perez, Norris, Alonso, Piastri, Russell, Sainz, Stroll, Bottas volt, a holland előnye pedig már 7,5 másodperc volt.

A 10. körben több pilóta mellett Hamilton is bejött a bokszba, aki miután megkapta a közepes abroncsokat, azt mondta, hogy a lágyak voltak a legrosszabb gumik. Az élmezőnyben Leclerc vadászta le Piastrit a hosszú egyenesben, így feljött az 5. helyre.

A 12. körben Alonso és Russell is bejött friss kemény gumikért, miközben a pályán Verstappen tempója volt a leggyorsabb, rajta kívül pedig Norris és Leclerc volt képes a legjobb tempóra, Perez kicsit lassabb volt náluk.

A Red Bull a 13. körben Verstappent és Perezt is kihozta a kemény gumikért, Gasly pedig a bokszutcában élt át egy meleg helyzetet, miután az egyik gumija még nem volt fent, amikor jelezték neki, hogy mehet. Egy szerelő elesett, de a csapat tájékoztatása szerint nem sérült meg.

Verstappen a friss gumikon Piastrit és Leclerc-t is megelőzte, így a második helyen állt a kiállását ekkor még nem teljesítő Norris mögött, de nála is körönként közel 2 másodperccel gyorsabb volt.

Piastri a 17., Sainz pedig a 18. jött ki új gumikért, a spanyol pedig a kiállása előtt eléggé megnehezítette Perez dolgát, aki nehezen tudta megelőzni a Ferrari pilótáját. Ekkor már csak Norris és Leclerc állt gumicsere nélkül.

A 19. körben Verstappen Norrist is megelőzte és újra az élre állt. A 21. körben Bottas adta fel a versenyt motorhiba miatt, ami miatt jött a VSC-s fázis, Leclerc pedig ezt kihasználva teljesítette a kiállását és kapta meg a kemény gumikat.

Egy körrel később Norris is bejött a bokszba a VSC alatt, így az állás Verstappen, Perez, Norris, Alonso, Leclerc, Russell, Piastri, Sainz, Hülkenberg, Ocon volt. A kocsit hosszú ideig nem tudták elmozdítani, ezért teljes biztonsági autós fázis lépett érvénybe.

Erre reagálva nagyon sokan kiálltak kerékcserére, az új állás pedig Verstappen, Norris, Leclerc, Perez, Piastri, Sainz, Alonso, Russell, Ricciardo, Stroll volt. A top 10-ből 7-en a kemény keveréken voltak, Alonso a lágy, Piastri és Ricciardo a közepes gumikat „nyúzta”.

A 27. körben jött az újraindítás, előtte feltorlódott a mezőny, és Stroll találta el Ricciardo autójának hátulját, ami miatt be is kellett jönnie a bokszba. Az élen Verstappen rögtön el tudott nyúlni, majd újra bejött a safety car, miután Magnussen eltalálta Cunodát – a japán ki is esett, a dánnak pedig be kellett jönnie a bokszba.

Az élen továbbra is Verstappen állt Norris és Leclerc előtt, majd Perez következett. Alonso feljött az ötödik helyre, majd Sainz, Russell, Piastri, Ricciardo és Hülkenberg jött, az RB ausztrálja pedig annak ellenére folytatni tudta, hogy nagy ütést kapott az autója Strolltól.

25 körrel a leintés előtt indították újra a futamot, Ricciardo több pozíciót is vesztett, ezzel Hamilton feljött a 10. helyre, Sargeant pedig a safety car alatti szabálytalanság miatt kapott 10 másodperces büntetést, Stroll pedig a Ricciardóval, Magnussen pedig a Cunodával történt ütközés miatt kapott 10 másodpercet.

Ricciardo fel is adta a versenyt, ezzel 3-ra nőtt a kiesők száma, az élen pedig Verstappen 3 másodperccel vezetett Norris előtt, Norris és Leclerc között 3,5 másodperc volt, Perez viszont nagyon közel volt a monacóihoz.

Miután hosszú körökön keresztül támadta, 18 körrel a vége előtt tudta megelőzni Perez Leclerc-t a harmadik helyért, Norris pedig ekkor 5,5 másodpercre volt a mexikóihoz képest, Leclerc pedig elkezdett kételkedni a Ferrari stratégiájában.

Hamilton a kilencedik helyért Hülkenberget is megelőzte, miközben a McLaren jelentette Piastrinak, hogy jelentősen sérült az autója – az ausztrál a nyolcadik helyen állt, körönként több mint egy másodperccel lassabb volt Norrisnál.

Alonso 13 körrel a leintés előtt jött be a bokszba a közepes gumikért, amivel a 12. helyre esett vissza, így a pontszerző helyeken az állás Verstappen, Norris, Perez, Leclerc, Sainz, Russell, Piastri, Hamilton, Hülkenberg, Ocon volt.

Alonso megfutotta a leggyorsabb kört a friss gumikon és megelőzte Albont és Ocont, ezzel feljött a tizedik helyre. Pár körrel később Hülkenberget is megelőzte Alonso, 8 körrel a leintés előtt pedig kis híján a falba csúszott a spanyol ott, ahol tegnap Sainz is, de óriásit mentett, fél körrel később pedig Hamiltont és Piastrit is megelőzte.

Alonso az utolsó körökben is nagyon hajtott, de Piastri megelőzése után még 11 másodpercre volt Russelltől, amit próbált minél nagyobb ütemben faragni. Gasly idiótának nevezte Sargeantet, miután úgy védekezett ellene, ahogy az a franciának nem tetszett.

A futamot végül óriási, 14 másodperc feletti előnnyel nyerte Verstappen, Norris meg tudta őrizni a második helyét, közel sem engedte magához Perezt. Leclerc a negyedik, Sainz az ötödik lett, Russell pedig végül 5 másodperccel futott be Alonso előtt a hatodik helyen. Rajtuk kívül még Piastri, Hamilton és Hülkenberg szerzett pontot.

Ocon a tizenegyedik, Albon a tizenkettedik lett, Csou pedig a tizenharmadik pozícióban ért célba hazai versenyén. A nap versenyzőjének Norrist választották, a leggyorsabb körért járó pontot pedig Alonso gyűjtötte be.

A Forma-1 szezonja két hét múlva a Miami Nagydíjjal folytatódik, ahol szintén sprinthétvégét fognak rendezni, és az ázsiai fordulóktól eltérően magyar idő szerint késő este rendezik a programokat.