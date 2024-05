Lando Norris megszerezte első F1-es győzelmét a Miami Nagydíjon! - frissítve

A Miami Nagydíj időmérőjén Verstappen szerezte meg a pole-t Leclerc és Sainz előtt, majd Perez, Norris, Piastri, Russell és Hamilton következett. Alonso a 15., míg a tegnapi sprintfutamon a negyedik helyen végző Ricciardo a 20. helyről rajtolhatott.

A mezőny nagy része a közepes gumikra szavazott, Hamilton, Alonso, Magnussen és Ricciardo a kemény, Bottas a lágy abroncsokat tette fel, a Pirelli pedig egykiállásos versenyre számított.

A rajt főszereplője Perez volt, aki az 1-es kanyar felé blokkolta a kerekeit, amin Sainz is rajtavesztett, aki hiába rajtolt jobban, mint Leclerc, visszaesett a csapattársa mögé, ráadásul Piastri is feljött elé a harmadik helyre. Perez az ötödik, Norris a hatodik helyen haladt.

Verstappen már az első kör végén 1 másodperc feletti előnnyel rendelkezett, a két Alpine nagyon kemény csatát vívott egymással a középmezőnyben, de sikerült elkerülniük az ütközést, míg Hülkenberg megelőzte a kemény gumikon hajtó Hamiltont.

Piastri megelőzte Leclerc-t az 5. körben, ezzel feljött a második helyre, Perez pedig kicsit lemaradt Sainz mögött az ötödik helyen. Hamilton hosszas csata után visszaelőzte Hülkenberget és feljött a hetedik pozícióba.

Látni lehetett, hogy Leclerc autója nagyon csúszkál, de így is közel tudott maradni a McLaren versenyzőjéhez, míg Verstappen 2,5-3 másodpercre növelte az előnyét, lassacskán nyúlt el a többiektől, de nem volt sokkal gyorsabb Piastrinál és a két McLarennél.

A kiállások sorát Albon nyitotta, majd többen is megpróbálkoztak a korai kiállással: Stroll, Hülkenberg és Gasly is így tett. Perez a 18. körben jött ki, amikor már Norris nagyon közel volt hozzá.

Leclerc egy körrel később szintén kijött, Norrist pedig ráküldték a tőle 5 másodpercre lévő Sainzra, a brit pedig meg is futotta a verseny leggyorsabb körét, amivel 4 tizedet hozott a spanyolon.

Leclerc kemény manőverrel előzte meg jövő évi csapattársát, Hamiltont a kiállása után, Norris pedig ismét megfutotta a leggyorsabb kört, és újabb 4 tizedet hozott Sainzon. Verstappen pedig eltalálta a pályán lévő bóját, majd azt mondta a csapatnak, hogy ellenőrizzék az első szárnyat – látszólag nem volt gond a szárnnyal.

A pályán maradt bója miatt VSC-s fázis lépett érvénybe, a gyors „takarítás” után pedig újra zöld zászló jött – a rövid fázist Ocon, Alonso és Magnussen tudta kihasználni egy kerékcserével a VSC-t.

Verstappen a 23. körben jött ki a bokszba, és 3 másodperccel Leclerc elé jött vissza. Az élen ekkor Piastri állt, majd Sainz jött, Norris pedig már csak 2,5 másodpercre volt Sainztól, és ismét megfutotta a leggyorsabb kört.

A két Mercedes is kijött a bokszba, majd Piastri és Sainz is bejött, és közvetlenül Leclerc mögé jöttek vissza, így Norris vette át a vezetést, majd számára tökéletes időben bejött a safety car.

Ugyanis miközben Magnussen próbálta megelőzni Sargeantet és mellé vágott, az amerikai úgy fordult be a kanyarba, mintha nem vette volna észre a mellette lévő dánt, így összeütköztek, Sargeant kiesett, Magnussen viszont egy kiállás után folytatni tudta a versenyt, de 10 másodperces büntetést kapott az incidensért - videó a balesetről itt!

A safety cart kihasználva bejött a bokszba Norris, Piastri, Sainz, Perez, Cunoda és Ricciardo is, az állás pedig Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, Sainz, Perez, Cunoda, Hamilton, Russell, Ocon volt a pontszerző helyeken.

25 körrel a leintés előtt indult újra a verseny, Verstappen rögtön támadni tudta Norrist, de nem járt sikerrel, sőt a brit 1 másodperc feletti előnyre tett szert és megfutotta a verseny leggyorsabb körét.

Piastri és Sainz keményen harcolt a negyedik helyért és össze is értek, Hamilton pedig Cunodát előzte meg egy szép manőverrel a hetedik helyért. Piastri-Sainz csatát vizsgálták, de végül nem osztottak büntetést.

Piastri és Sainz csatája tovább folytatódott, ismét összeért a két pilóta, most viszont Sainz meg tudta előzni az ausztrált. Piastrinak megsérült az első szárnya, több pozíciót is bukott és ki kellett jönnie a bokszba, Sainz pedig azt mondta, neki is megsérült az autója, leszorítóerőt vesztett. Ezt az ütközést a futam után fogják vizsgálni.

Eközben Norris előnye az élen már több mint 3 másodperc volt az autóra panaszkodó Verstappen előtt, majd Leclerc, Sainz, Perez, Hamilton, Cunoda, Ocon és Alonso jött, amikor még 15 kör volt hátra a versenyből.

Az élen Norris előnye tovább nőtt, már több mint 5 másodperccel vezetett, Alonsót pedig korábbi csapattársát, Ocont támadta a kilencedik helyért, de a francia hosszú körökön keresztül útját tudta állni a kétszeres világbajnoknak.

9 körrel a futam vége előtt aztán már sikerült az előzés Alonsónak, így feljött a kilencedik helyre. Az ötödik hely sorsa is kérdéses volt a futam hajrájában, miután Hamilton érkezett meg Perezre, és DRS-sel támadhatta a mexikóit.

Piastri a mezőny végén csatázott, Ricciardóval keményen összecsapott, majd a McLaren azt mondta a versenyzőjének, hogy Norris vezeti a versenyt, ezért nem akarnak safety cart 6 körrel a leintés előtt.

Albon fékezte el nagyon a gumijait az utolsó körökben, így a mezőny végére csúszott vissza, a mezőny elejében viszont már nem történt változás, így Norris megszerezte pályafutása első F1-es győzelmét Verstappen és Leclerc előtt, és a nap versenyzőjének is őt választották.

Pontot szerzett még Sainz, Perez, Hamilton, Cunoda, Russell, Alonso és Ocon, a leggyorsabb kört pedig Piastri futotta meg, de mivel ő nem végzett a top 10-ben, így nem kapott pontot az 1:30.6-os köréért. Ricciardót és Csout- végül meg tudta előzni, így a 13. helyen ért célba.

A Forma-1-es szezon két hét múlva folytatódik az Emilia-Romagna Nagydíjjal, ami egy tripla hétvége első fordulója lesz – közvetlenül utána jön Monaco és Barcelona, tehát egy hét szünet után sűrű időszak következik.

Frissítés: Sainz a Piastrival történő csatájáért utólag 5 másodperces büntetést kapott, így nem ő, hanem Perez lett a negyedik, a spanyol pilóta pedig az ötödik helyre csúszott vissza - részletek itt!

