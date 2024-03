Lando Norris: Holnap a Ferrarié lesz a pole, még az Aston Martin is messze előttünk jár

Az első szabadedzésen még az élen zárt Lando Norris, míg Piastri 3,5 tizedmásodperces hátránnyal a tizedik lett, a második edzésre pedig a hetedik, illetve kilencedik pozícióba csúszott vissza a wokingi istálló két pilótája, 8-8 tizedes hátránnyal.

A kocsi viselkedését figyelve úgy tűnt, hogy a Red Bull és a Ferrari is jobban mozog a McLarennél, azonban a papaya autók messze nem szenvedtek annyira, mint a Mercedes pilótái.

Hasonlóról számolt be Norris is a két edzést követően, aki azt is elmondta, szerinte a Ferrari fogja megszerezni holnap a pole-t, ők pedig az Aston Martinnal és a Mercedesszel lehetnek harcban:

„Holnap a Ferrari szerzi meg a pole-t. Már az elejétől kezdve egyértelmű volt, hogy a Red Bull és a Ferrari túl gyors számunkra, ezért nincs értelme, hogy rájuk koncentráljunk” – kezdte Norris a Motorsport-Total.com szerint.

„A Mercedes és az Aston már egy jobb cél számunkra. Az világos, hogy a Ferrari és a Red Bull messze-messze előttünk jár. Sőt, még az Aston is messze előttünk jár” – véli a brit pilóta.

