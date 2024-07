Lando Norris: Elveszítem a Verstappen iránti tiszteletem, ha azt mondja, nem tett semmi rosszat!

Több körön át tartó, késhegyre menő csatát követően Norris és Verstappen végül a Red Bull Ringen rendezett verseny 64. körében ütközött össze, amikor a páros a 3-as kanyarban egymásnak csapódott, ami mindkettejük számára defektet okozott.

Verstappen kiállt a bokszba, és az ötödik helyen ért célba, míg Norris McLarenje túlságosan megsérült ahhoz, hogy folytatni tudja a versenyt.

Norris ezt követően a „kétségbeesett” és „vakmerő” Verstappent szidta, amiért a féktávon belül mozgott és kezdeményezte az kontaktust, amiért a Red Bull pilótája 10 másodperces büntetést kapott.

De bocsánatkérést vár Verstappentől is, akivel baráti kapcsolatot ápol, miután a holland kezdetben úgy tűnt, hogy kibújik a felelősség alól az incidens miatt.

A Motorsport.com kérdésére, hogy tisztázni akarja-e a dolgokat Verstappennel, Norris így válaszolt: „Ezt nem nekem kell megtennem, hanem neki.”

„Próbálok egy jó, tisztességes versenyt vezetni. Csak nem ezt kaptam cserébe az ő részéről. Úgy érzem, hogy amit ő csinált, az háromszor is tisztességtelen volt az én szemszögemből. Nem kapott figyelmeztetést. Az utolsó alkalommal újra megtette, és mindkettőnk versenyét tönkretette, szóval ennyi."

A Sky Sports F1-nak nyilatkozva a következőket tette hozzá: „Ha azt mondja, hogy nem csinált semmi rosszat, akkor nagyon sokat veszít az irányába érzett tiszteletemből.”

Verstappen elmondta, hogy beszélni fog Norrisszal az ütközésükről, de szeretné, ha lehűlnének a kedélyek, mielőtt leülne riválisával.

„Beszélni fogunk róla, de nem most. Nem ez a megfelelő idő, jobb, ha most lehűlnek a kedélyek. Mindannyian versenyzők vagyunk. Természetesen nem akarunk ütközni egymással. Amikor az elsőségért harcolsz, mindig kemény csaták vannak. Ez történt ma, ami persze sajnálatos. Én is bosszús vagyok, ő is bosszús. Azt hiszem, ez így fair.”

„Persze, Lando és köztem van egy kis korkülönbség, ezért nem igazán versenyeztünk egymás ellen az alacsonyabb kategóriákban, szemben néhány itteni versenyzővel. De igen, tovább fogunk lépni.”

