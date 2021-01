BRÉKING: Lando Norris elkapta a koronavírust!

Lando Norris az 4. pilóta a Forma-1 mezőnyéből, aki elkapja a koronavírus-fertőzést. A McLaren brit pilótája éppen Dubaiban tartózkodik, ahol egy edzőtáborral egybekötött nyaraláson vesz részt.

Elmondása szerint tegnap már nem érzett ízeket és szagokat, ami a koronavírus egyik legszembetűnőbb tünete, ami után azonnal tesztet kért, ami a mai napon pozitív eredménnyel érkezett vissza.

A McLaren tájékoztatása szerint őket is azonnal értesítette erről Norris, és a hotelszobájában 14 napos karanténba vonult. Szerencsére más tünete nincs Norrisnak, és jól érzi magát.

A 2020-as szezon első „koronavírusáldozata” Sergio Perez volt, akinek a dupla silverstone-i futamot kellett kihagynia a fertőzés miatt, amit valószínűleg a magánszakácsától kapott el, bár egy ideig olyan pletykák is keringtek, hogy egy étterembe ment el a családjával.

Mnt utólag kiderült, a Racing Point másik pilótája, Lance Stroll is koronavírus-fertőzés miatt volt beteg a nürburgringi Eifel-Nagydíjon, mindkettejüket Nico Hülkenberg helyettesítette, kiváló eredményekkel.

Lewis Hamilton a másodi bahreini versenyt volt kénytelen kihagyni, elmondása szerint ő is megszenvedte a betegséget, őt a Williams pilótája, a Mercedes nevelés George Russell helyettesített, és majdnem meg is szerezte az első futamgyőzelmét.

Azok után, hogy a teljes szezont az F1 saját buborékjában töltötték, a pilóták a téli holtszezonban is vigyázniuk kell, erre felhívta a figyelmet Esteban Ocon, és Pierre Gasly is, aki elmondta, hogy a kockázat miatt most sem fog találkozni a barátaival, hiába utazott haza Franciaországba.

