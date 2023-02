Lando Norris boldogan értékelt a McLaren MCL60-as bejáratása után

Két nappal a bahreini tesztek kezdete előtt tartott shakedownt a McLaren csapata, amelynek folyamán Lando Norris és az új igazolás Oscar Piastri is autóba ült.

A brit versenyző pedig pozitívan nyilatkozott, ráadásul úgy érzi, hogy jobban állnak, mint tavaly ilyenkor – és ez volt az egyik céljuk:

„Ennél nem is mehetett jobban volna! Csak néhány kört tettünk meg, szóval ez inkább egy shakedown volt, hogy megnézzük, minden működik-e, és hogy nincsenek nagyobb hibák, hogy ezek ismeretében vegyünk részt a teszten.”

Még több F1 hír: Sky: 3 ok, amiért a Red Bull fog dominálni idén

„Jó volt újra az autóban ülni és Bahreinben lenni, nagyon szeretem ezt a pályát. Boldog vagyok, hogy minden simán ment, jól sikerült az első nap. Ez rendkívül fontos volt számunkra, főleg mivel jobban kell kezdenünk az idényt, mint tavaly.”

„Eddig a pontig pedig jobban is állunk. Boldog vagyok, a csapat is boldog, rengeteget dolgozunk azon, hogy jól, megbízható autóval indítsunk. Ez pontosan így is történt, ezért volt nagyon fontos a nap.”

A McLaren shakedownjáról készült videót itt tudjátok megnézni, a szezon előtti tesztek pedig csütörtök reggel 8-tól kezdődnek, kövessétek a hu.motorsport.com-ot, hogy ne maradjatok le a legfrissebb hírekről!