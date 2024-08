Lando Norris: A bajnoki harcról beszélni „hülyeség”

A brit ismét nehezen rajtolt el a pole pozícióból, és az első kanyarban lemaradt a regnáló bajnok és helyi kedvenc Max Verstappen mögött.

A McLaren versenyzője azonban stílusosan talpra állt, és folyamatosan szemmel tartotta Verstappent, mielőtt a 18. körben könnyedén megelőzte a Red Bullt - és soha többé nem nézett hátra, miközben kényelmes győzelemre viharzott.

Norrisnak még mindig volt elég a használt kemény gumikban ahhoz, hogy az utolsó próbálkozásán megfussa a leggyorsabb kört, a 22,896 másodperces győzelmi különbség pedig a legnagyobb nem Verstappen-győzelem a 2021-es Szaúd-arábiai Nagydíj óta, amelyen Lewis Hamilton diadalmaskodott.

Annak ellenére azonban, hogy a nyári szünetről sziporkázó formában tért vissza, mivel a McLaren újabb fejlesztési csomagja azonnali javulást hozott, Norris bivalyerős választ adott, amikor arról kérdezték, hogy biztos-e abban, hogy van esélye a bajnoki címre.

„Az év első futama óta harcolok a bajnoki címért. Nem most született hirtelen döntés. Jobban kell teljesítenem. Egész évben keményen dolgoztam, és még mindig 70 ponttal le vagyok maradva Max mögött. Szóval elég hülyeség most bármire is gondolni. Egyszerre csak egy-egy futamra tekintek előre, és csak csinálom azt, amit most csinálok, mert nincs értelme előre gondolkodni és a többire gondolni.”

„Jelenleg nem foglalkozom a vb-esélyekkel. Én csak... Igen, egyszerre csak egy versenyre koncentrálok. Szóval nem kell minden hétvégén feltenni nekem ezt a kérdést.”

Hogy Norris elég jó lesz-e a szezon során ahhoz, hogy behozza a 70 pontos hátrányt Verstappenhez képest, azt még nem tudni. A McLaren azonban egy kategóriával mindenki más előtt volt Zandvoortban, ahogy a Mercedes-főnök Toto Wolff is elismerte, hogy „megsemmisítették” a mezőny többi tagját.

Az Olasz Nagydíjig már csak egy hét van hátra, de Norris még arról sem akart pozitívan nyilatkozni, hogy képes lesz-e sorozatban két győzelmet aratni, nemhogy behozni a lemaradását a bajnokságban.

„Fogalmam sincs. Úgy kérdezel, mintha tudnunk kellene. Fogalmam sincs” - válaszolta, amikor arról kérdezték, hogy szerinte a McLaren ugyanolyan versenyképes lesz-e Monzában, mint Hollandiában volt. Igen, bárki lehet az élen. A Ferrari, a Mercedes, a Red Bull, mi. A Ferrari ma elég gyors volt. Valószínűleg nem számítottunk arra, hogy ennyire jók lesznek. Talán a Red Bull egy kicsit jobban küszködött.”

„Azt hiszem, talán inkább ez volt az a tényező, hogy a Red Bull ma egy kicsit jobban küzdött, mint amire számítottunk. Mi csak leszegett fejjel megyünk tovább. Nincs értelme azon gondolkodni, hogyan fogunk teljesíteni a következő hétvégén. Csak odamegyünk, keményen dolgozunk és várunk, amíg odaérünk. Nincs értelme előre gondolkodni.”

Norris az egész szezonban önkritikus volt a teljesítményével kapcsolatban, így nem meglepő, hogy visszafogja magát az elvárások terén, függetlenül attól, hogy Zandvoortban felülmúlta a mezőnyt.

„Elképesztő érzés ismét nyerni. Az első kör miatt megint nem mondanám, hogy tökéletes verseny volt, de utána gyönyörű volt, a tempónk nagyon erős volt, az autó pedig hihetetlenül jó volt ma. Kényelmesen éreztem magam a kocsiban, tudtam nyomni és megelőzni Maxot, ami a legfontosabb volt, és onnan csak mentem tovább, nyilvánvalóan elég sima verseny volt, persze attól még kemény, de nagyon élvezetes.”

„Azt hiszem, már elég korán, talán az 5-6-7. körben vártam, hogy Max elkezdi nyomni, és egyre nagyobb lesz a különbség, de nem tette, így onnantól kezdve tudtam, hogy jó harcban vagyunk, a tempója egyre csak csökkent, az én tempóm pedig egyre jobb lett.”

„Jól éreztem magam az autóban, különösen, amikor elmentem mellette, egyszerűen csak kényelmesen éreztem magam, és tudtam nyomni, tiszta volt előttem a levegő.”

