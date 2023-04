Lando Norris „8-szoros világbajnoknak” nevezte Hamiltont

Lewis Hamilton 2020-ban állította be Michael Schumacher világbajnoki címekre vonatkozó rekordját, amikor megnyerte a hetedik címét, majd 2021-ben a rekorddöntéshez is közel került, de a drámai Abu-Dzabi Nagydíjon végül Max Verstappen lett a világbajnok.

A vitatott futamvégi helyzet miatt viszont többen is nyolcszoros bajnokként tartják számon a 38 éves pilótát, tavaly még a Red Bull-csapatfőnök Christian Horner is nyolcszoros bajnokként referált rá, majd kijavította magát, hozzátéve, hogy elfelejtette, Rosbergnek is van egy címe.

Legutóbb a McLaren pilótája, Lando Norris mondta azt, hogy Hamilton nyolcszoros bajnok, miközben a Twitch-streamjében a sisakgyűjteményét mutatta meg a nézőinek:

„Hogy ez? Amikor Lewis megnyerte a nyolcadik világbajnoki címét...” – mondta majd rájött, hogy tévedett, és néhány másodpercre kihajolt a kamera képéből, és kisvártatva nevetve folytatta a streamet.