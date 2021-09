Lammers: nem lepne meg, ha Verstappen frusztrált lenne emiatt

A verseny végén érdekes helyzetet teremtett a két Mercedes között a leggyorsabb kör kérdése, hiszen Valtteri Bottas egy időre annak ellenére is elvette az egy extra pontot Hamiltontól, hogy csapata arra kérte, szakítsa meg ez irányú próbálkozását.

A Red Bull ezzel szemben nem akarta bevállalni Verstappennél az újabb kiállást, így ők nem mentek rá a pluszpontra. A korábbi pilóta és honfitárs, Lammers azonban úgy látja, talán mindez még zavarhatja is Verstappent.

„Természetesen rengeteget beszélünk a koncentrációról, de nem lennék meglepve, ha Verstappen azt gondolná: »Francba, nincs meg a leggyorsabb kör, elhullajtottunk egy pontot«” – mondta Lammers a NOS podcastjében. „Ilyen a versenysport. Mindent akarsz, nem hagysz ki semmit. Ez olyan dolog, ami zavarhatja.”

Valtteri Bottas hivatalosan is az Alfa Romeónál folytatja jövőre, helyét pedig George Russell veheti majd át. A Williamsnél így üresedés lesz, és minden bizonnyal Antonio Giovinazzi is elhagyja majd az Alfa Romeo csapatát, így ott is felszabadul egy hely. Egyre biztosabbnak tűnik tehát, hogy Alexander Albon vagy Nyck de Vries ülést kap a Forma–1-ben 2022-re.

Lammers szerint Nyck de Vries jobb opció lehet Albonnál a potenciálja miatt, de azt is elismeri, hogy az egykori Red Bull-pilóta is mutatott már nagyszerű dolgokat az F1-ben.

A kérdés az, melyikük tudna stabilabb teljesítményt nyújtani a versenyeken. „Szerintem Albont számításba veszik, látva Gasly teljesítményét, aki mióta a Red Bulltól távozott, fantasztikusan versenyez, ahogy tegnap is megmutatta. Talán a Red Bull túlreagálta, amikor elbocsátották Albont” – vélekedett.

A Holland Nagydíj sportigazgatója azt is hozzáteszi, hogy Albonnak már 38 verseny van a háta mögött, mégis De Vriesben lát több potenciált. „Nyck megmutatta a Formula 2-ben és a Formula E-ben, hogy tudja, mi kell ahhoz, hogy bajnokságot nyerjen. Nyck kockázatosabb választás lenne, de több benne a potenciál. Megérdemelné, hogy megmutathassa tudását az F1-ben is.”

