Lammers: Legyenek kedden, és szerdán a futamok, mint a Bajnokok Ligájában

Lammers szerint a Forma-1-nek nem kellene magát bekorlátoznia a hétvégékre, és nyitott gondolkodásra van most szükség az események időpontjának meghatározásánál.

„Miért ne lehetnének kedden, vagy szerdán este, ahogyan azt a Bajnokok Ligája is teszi?” – nyilatkozta Lammers a holland NOS TV-nek nyilatkozva.

Abban is hisz, hogy lehetne még játszani a menetrenddel, és akár megváltoztatni a már fix versenyhétvégék időpontját is. „Miért mindig délután, a családi hétvégék ideje alatt vannak a futamok? Mi van akkor, ha más dolgokat is szeretnél csinálni a családoddal?”

Completed Zandvoort banking Fotó készítője: Geobrugg

Lammers szerint továbbra is az lenne a legjobb megoldás, ha minden héten lenne verseny, mert így lehet a legtöbb futamot megtartani. „Más hozzáállást igényel, mert nagyon radikálisnak tűnhet a szervezés. Egyszerűbbé kell tenned a programot, hogy ezzel is terhet vegyél le a szervező országok válláról. Így lehetséges lenne a rövidebb események más időpontban való megtartása is.”

A Holland Nagydíj elhalasztását 3 héttel ezelőtt jelentették be, és az általános pesszimizmus ellenére, Lammers szerint még túl korai lenne teljesen leírni a 2020-as szezont.

A korábbi Forma-1-es pilóta igyekszik minden lehetőséget megragadni a versenynaptár bővítésének érdekében, és szerinte a portugál Portimao pálya, amely nemrégen megkapta a GP licenszét, tökéletes helyszín lenne a száguldó cirkusz számára.

„A Portimao pálya hirtelen Forma-1-es licenszet kapott. Talán egy átmeneti versenyt ott is lehetne rendezni” – zárta Lammers

A zandvoorti pálya utoljára 1985-ben rendezett Forma-1-es futamot, most pedig a Max Verstappen miatt kitört holland Forma-1 láz hozta vissza a pályát a versenynaptárba. A pályát széleskörűen felújították a télen, többek között két, különleges döntött kanyart is építve.

Max Verstappen volt az első, aki egy F1-es autóval akcióba lendülhetett az átalakított, döntött kanyarokat is kapott zandvoorti aszfaltcsíkon.