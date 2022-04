Lammers: DRS-sel még én is megelőzném Maxot

A 2022-es F1-es autókkal úgy tűnik, könnyebb egy másik autót követni, mivel az aerodinamikát egyszerűsítették, az előzés is sokkal könnyebb lett. Ennek következtében a DRS hatása túl erős lett. A szaúd-arábiai versenyen ez leginkább azon látszott, hogy Verstappen és Leclerc az egyenes előtt fékezett, hogy nehogy a másik kapja a DRS-t.

Érdekes új momentum a sportágban, de a versenyzés szempontjából nem túl pozitív. A NOS Forma-1-es podcastjában Lammers Dione de Graaffal beszélgetett. Az egykori autóversenyző azt mondja: „Ha olyanok a versenyindítások, mint azok a kerékpárosok a tálban; nem szabadna, hogy egy nagydíj alatt legyen ez az "utána történés"

De Graaffnak ellenben tetszett a párharc, mivel változatosságot csempészett a sportágba. Lammers viszont hozzátette, hogy „az ember nem akarja ezt minden alkalommal látni, mert ez nem az igazi versenyzés”. A helyzet megítéléséhez hozzátartozik továbbá, hogy a DRS-t akkor vezették be, amikor az előzés nagyon nehéz volt a Forma-1-ben.

Most, hogy az autók könnyebben üldözhetik egymást, és az előzés könnyebb, a DRS feleslegesnek tűnik. „Itt a pillanat, hogy eltöröljük a DRS-t. Remélem, hogy nagyon hamar megteszik. Mi értelme 25 kilométerrel gyorsabban menni az egyenesben? Így még én is megelőzhetném Maxot" – mondtam. Az F1 már előre látta a DRS problémáját, és most egy alternatíván dolgozik. Az ötlet lényege, hogy az elöl haladó autó lassítása helyett a mögötte haladó autónak adják meg a lökést.