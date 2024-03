Lambiase a Verstappennel való közös munkájukról: „Talán nem kellene ezt mondanom, de…

A Red Bull belviszálya és a Christian Horner körül kialakult ügy miatt rendkívül felkapott téma lett mostanság Verstappen esetleges csapatváltása, Toto Wolff csapatfőnök pedig ismételten egyértelműen kijelentette, hogy a holland az első számú jelöltje Lewis Hamilton jövőre megüresedő helyére.

Bár a Red Bull háza táján most kicsivel csendesebb minden, és az Ausztrál Nagydíj után a teljesítményük terén is van mit megoldani, azért ne higgyük azt, hogy a botrányoknak teljesen vége. Emiatt pedig továbbra sem lehet kizárni, hogy Verstappen mégis a távozás mellett dönt, még ha ez egyáltalán nem is lenne logikus a csapatok jelenlegi erősorrendjét megnézve.

Lambiase ugyanakkor elmondta, hogy ő egyfajta „fiatalabb testvérként tekint” Verstappenre, és nem is nagyon tudná elképzelni a munkáját egy másik versenyzővel: „Bármiről és bárkiről beszélgethetek vele a nap bármely pontján” – mondta a BBC-nek.

„Eljutottunk már arra a szintre, ahol teljes mértékben nyugodtak vagyunk és jól érezzük magunkat a másik társaságában. Talán nem kellene ezt mondanom, de nem hiszem, hogy ezek után szívesen dolgoznék bármelyik másik pilótával.”

„Figyelembe véve, hogy milyen sikereket értünk el Maxszal, együtt dolgozni a valaha volt egyik legnagyobb tehetséggel, akit a sport látott; nem hinném, hogy igazságos lenne egy másik versenyzővel szemben, legyen szó az ő szemszögéről vagy az enyémről, ha megpróbálnánk megismételni azt, amit Maxszal közösen elértünk” – vélekedett Lambiase.

Verstappen az ausztráliai kiesése egy rendkívül hosszú sorozatnak vetett véget, így a holland egy ideig biztosan nem fogja megdönteni ezt a rekordot.