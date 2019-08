Lábsérülést szerzett Norris, a McLaren újonca (videó)

A sérülés biztosan nagyon friss, mivel a McLaren versenyzője vasárnap ott volt a Brit Nagydíjon Silverstone-ban és kedélyesen beszélgetett Valentino Rossival a garázsban. Akkor nyoma sem volt hasonlónak. Lando Norris nagyon jól érezte magát, de nem sokkal később a jelek szerint egy fájdalmasabb lábsérülést szenvedett, legalábbis az a „szerkezet”, ami a lábán van, erről tanúskodhat.

Norris a hivatalos Twitch oldalán keresztül mondta el, hogy megsérült és meg is mutatta a lábát. A brit többször is odaverte a lábát, rajta a merevítővel, ami azt is jelentheti, hogy akkora fájdalmai azért talán nincsenek, és valószínűleg mindez nem fogja komolyan befolyásolni a hétvégéjét a Belga Nagydíjon. Egy biztos, maga a sérülés a lehető legrosszabbkor jött, pont a nyári szünet végén, mert ezen a hétvégén újra akcióba lendül a mezőny.

Abban az esetben, ha Norris mégsem tudja vállalni a vezetést, Szergej Szirotkin, a Renault és a McLaren hivatalos tartalékja ülhet be az újonc helyére, aki azonban azzal számol, hogy rendben lesz, de nyilvánvalóan addig még egy-két vizsgálat vár rá.

Közben a McLaren szóvivője a Racefans kérdésére megerősítette, a videóban látott merevítő csak óvintézkedés, ami drámaibbnak tűnik, mint milyen valójában. A sérülést futás közben szedte össze egy szerencsétlenebb mozdulattal, de nincs szó komolyabb problémáról.

"Futás közben enyhén meghúzódott a lába / megnyúlt az ínszalag a lábában, miközben épp a nyaralását töltötte. Valószínűleg bárki más ellenkezett volna, hogy emiatt egy rögzítő eszközbe csomagolják a lábát, ám ő ezt gond nélkül bevállalta, így most néhány napig izoláltan tartjuk, hogy a gyógyulási folyamat hamarabb végbemenjen."