„Kvjathoz hasonlítva Mazepin igazi orosz”

Nyikita Mazepin 2021-ben a Haas pilóta lesz, miután a 2020-as F2-es bajnokságban 2 futamgyőzelmet szerezve az 5. lett, illetve a teljesítménye mellett jelentős anyagi támogatást visz az amerikai istállóhoz.

Az orosz versenyző a bejelentése után már jóval negatívabb fényben tűnt fel, miután az Instagramra egy olyan videót töltött fel, ahol megfogta egy nő mellét, azonban ezt az ügyet az F1 a Haas belső vizsgálatára bízta.

De vajon milyen Mazepin megítélése Oroszországban? Erre a kérdésre próbált választ adni Erwin Jaegginek Oleg Karpov, a Motorsport.com orosz kiadásának újságírója:

„Azok, akik kicsit is tisztában vannak a versenyzéssel, tudják, hogy nem a legjobb autóban ül, és hogy a célja csak az lehet idén, hogy legyőzze Micket, esetleg az, hogy pontot szerezzen. Ez persze nehéz lesz akkor, ha a Ferrari nem lépett nagyot előre a motorjával, de nem számítanak semmire.”

„Azok szemében, akik nem követik a Forma-1-et, Mazepin csak egy újabb versenyző Vitalij Petrov, Danyiil Kvjat, Szergej Szirotkin után. Amikor Petrov 10 éve Forma-1-es pilóta lett, az különleges volt. Azóta hozzászoktak ehhez az emberek.”

Még több F1 hír: „Még Senna is tanult Prosttól”

Karpov szerint Oroszországban kicsit jobb a megítélése Mazepinnek, mint a nemzetközi közösségben: „Nagyon hazafias, az interjúiban mindig elmondja, hogy az egész országot képviseli, hogy bizonyítani akar a szurkolóinak. Ezzel jó pár rajongót szerzett magának.”

„Kvjatot nem is igazán tekintették orosznak, mert már 12 évesen elköltözött Olaszországba, és nem is nagyon szokott hazalátogatni. Danyiil orosza nem is tökéletes már. Nyikita más. Az embereknek tetszik az is, hogy nem fél kimondani azt, amit gondol, ilyen már nem gyakran van az F1-ben. Földhözragadt és őszinte, ezek a tulajdonságai pedig tetszenek az oroszoknak. Danyiilhoz képest Mazepin egy igazi orosz. Kicsit olyan, mint Petrov egy jobb változata. Szirotkint annyira nem ismerik az emberek, ahhoz túl keveset volt az F1-ben.”

Karpov elmondta azt is, hogyan reagáltak az emberek Mazepin botrányára:

„A kommentek elolvasása, és a beszélgetéseim után úgy látom, hogy az emberek többsége szerint Mazepin egyértelműen hülyeséget csinált, de a felháborodást a közösségi oldalakon kicsit túlzónak tartják. Sokan úgy gondolják, hogy ez csak egy hülye vicc volt. Mindenki tisztában van azzal, hogy egy Forma-1-es pilóta oldalára nem kerülhetnek ki ilyenek, de a lány viselkedése alapján szerintük túlreagálták az ügyet.”

„Az egyértelmű, hogy ennél jóval óvatosabbnak kellett volna lennie, különösen azután, hogy bejelentették, hogy Forma-1-es pilóta lesz. Ez még jó pár évig vele lesz, a média nem felejt. Hogy milyen hatással lesz a karrierjére? Arra jó esély van, hogy más szponzorok nem akarják majd azonosítani magukat vele, szóval nem tudom, hogy más csapathoz milyen eséllyel mehet majd. De a pénz sokra képes az F1-ben, szóval még nem most ért véget Mazepin F1-es kalandja.”

Marko elismerte: Verstappen szerződésében van egy teljesítményzáradék…

Ajánlott videó: