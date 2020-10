Kvjat változásokat akar: „Ez nem fair”

Max Verstappen, Sebastian Vettel és Lewis Hamilton is bírálta az utóbbi időben ezt a rendszert. Most pedig az AlphaTauri csapatában versenyző Danyiil Kvjat is csatlakozott hozzájuk. „Szerintem bizonyos pontok kiosztása fair, főleg akkor, ha veszélyesen vezetsz és más pilótákat is bajba sodorsz” – mondta Kvjat a Motorsport.com-nak.

„A büntetések másik része azonban nem valami jogos, ezért úgy vélem, hogy a rendszert felül kellene vizsgálni.” Kvjat szerint az F1-es pilótáknak mindig a határon kéne lenniük, de anélkül, hogy folyamatosan aggódniuk kellene egy esetleges büntetés miatt.

Mindenekelőtt az orosz szerint az nem megfelelő, ahogyan a büntetéseket osztogatják a versenybírók. Nem születnek elég konzisztens döntések. Ráadásul azzal is vannak gondok, hogy mikor vonnak vissza büntetőpontokat és mikor nem, mint ahogyan történt az Hamiltonnal is Szocsiban.

Egyébként maga Kvjat is volt már a veszélyzónában korábban, még 2017-ben, amikor tíz pont is állt a neve mellett, így akár egyetlen hiba is eltiltást eredményezhetett volna nála. Ebben a veszélyzónában lenni azonban másfajta hozzáállást váltott ki belőle a versenyhétvégék során.

„Olykor kényelmetlen érzés volt a hétvége kezdetén, mert bármikor kaphattál volna büntetést bármiért. Néha kimész a bokszból, nem látsz valakit és blokkolod őket. Szóval erről beszélek én igazából.”

„Néha nem feltétlenül a te hibád a dolog. Amikor viszont történik egy nagy baleset, és egyértelműen megvan a hibás, akkor az adott versenyző megérdemli a büntetést” – vélekedik a témáról Kvjat, aki az évek során már gyakran megtapasztalhatta, hogy milyen érzés büntetőpontokat kapni.

