Kvjat szerint az orosz nemzetisége nem zárja ki a Forma-1-es visszatérést

Kvjat júliusban Indianapolisban debütált a NASCAR-ban, Monzában pedig a helyszínen figyelte a Forma-1-es versenyhétvégét. A 28 esztendős pilóta még mindig nem mondott le a száguldó cirkuszba történő visszatérésről, még akkor sem, ha az állampolgársága hátrányt jelenthet jelen helyzetben.

Az orosz versenyzők Oroszország katonai inváziója miatt csak úgy vehetnek részt az FIA versenysorozataiban, ha aláírnak egy kötelezettséget és semleges zászló alatt versenyeznek.

A Toro Rosso korábbi versenyzője olasz licenc alatt versenyezhetne is, azonban kérdés, hogy bármelyik Forma-1-es csapat hajlandó lesz-e orosz pilótát alkalmazni a közeli jövőben.

Kvjat 2014 és 2020 között 110 F1-es futamon vett részt a Red Bull által támogatott csapat színeiben, a 2018-as idényt pedig a Ferrari tartalékversenyzőjeként töltötte. Legutóbb 2021-ben az Alpine-nál alkalmazták ugyanebben a szerepkörben és részt vett az enstone-i alakulat háromnapos Pirelli gumitesztjén is.

Az orosz pilóta azért látogatott el Monzába, hogy találkozzon korábbi kollégáival, többek között Otmar Szafnauerrel, de az Alpine jelezte, ez nem jelenti azt, hogy Kvjattal számolnának Fernando Alonso megüresedett helyén. Ő viszont még nem mondott le a visszatérésről.

„Soha ne mondd, hogy soha. Jelenleg persze az időzítés talán nem ideális, de remélhetőleg egy nap újra beszélhetünk róla. Jelenleg a NASCAR-ban versenyzek, ott szívesen látnak. Nem volt semmilyen probléma, úgy tervezzük, hogy idén még néhány futamon rajthoz állok“ - mondta a Motorsport.com-nak.

„Boldog vagyok, mert mindig is ki akartam próbálni magam ebben a szériában, ezzel egy kisebb álmom vált valóra. Ahhoz persze, hogy a csúcsra érjek, időre van szükségem, de türelmes vagyok, mert egy NASCAR-os karrier igazán hosszú is lehet, ha jól építed fel. Kíváncsi vagyok, meddig juthatok el“ - tette hozzá a pilóta.

„Persze, a Forma-1 most is különleges helyet foglal el a szívemben és ki tudja, talán egy nap újra beszélhetünk róla, még fiatal vagyok. Néhányan már megmutatták előttem, hogy egy kis szünet után is van visszaút a száguldó cirkuszba és lehet jól teljesíteni“ - vélekedett Kvjat.

„Nyitott vagyok, és úgy gondolom, itt Európában és az Egyesült Államokban is zöld utat kapok a legtöbb kategóriában. Volt egy időszak, amikor nagyon feszült volt a helyzet, ami sajnos egy kicsit visszavetette a tárgyalásokat.“

„Most újra itt vagyok és meglátjuk, mit hoz a jövő 2023-tól. Szerencsére van néhány lehetőségem, a nemzetiségem pedig nem jelent akadályt, ha engem kérdeztek. A megfelelő embereknek megvan a telefonszámom, tudják, hol érhetnek el“ - fogalmazott az orosz.

„Az egyik legkönnyebb dolog számomra, hogy bepattanjak egy Forma-1-es autóba, sokkal nehezebb alkalmazkodnom a NASCAR-hoz“ - tette hozzá Kvjat.

