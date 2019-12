Kvjat szerint "álomszerű" lehet az új Forma-1

Nagyjából átlagos kezdés, csapattársával közel azonos szinten, aztán a szezon közepe táján erősödés, melynek csúcsa a hockenheimi dobogó volt ( igaz kellett hozzá az eső is ). A szezon végén viszont „új” csapattársa, Pierre Gasly egyértelműen háttérbe szorította, a francia nagyon ráérzett régi-új csapata idei autójára.

Az orosz nagyon izgatott a 2021-es új szabályok miatt, most őt kérdezzük: Izgatott vagy a 2021-es autók kapcsán vagy még túl korai erről beszélni? "Úgy érzem ezekkel a kocsikkal a versenyzők és a szurkolók álmait valósíthatják meg. A széles gumik, a szárnyak és a jövőbe mutató kinézet nagyon vagánnyá teszi őket. Persze kérdések mindig adódnak, de most úgy látom jó irányba mennek a dolgok. 2014-15-ben sem volt ez másként, de akkor is megjött végül a változás eredménye.

Ross (Brawn) szerint rossz ötlet volt a magas leszorítóerejű kocsik irányába menni, mert ezzel nem voltak valós akciók a pályán. "Ez egy elég bonyolult kérdés. Autókat szeretnének , melyek nem annyira gyorsak, de könnyű velük egymás közelében maradni és előzni, nagyszerű versenyeket csinálva, ám az nézőknek ez nem elég, ők sebességet szeretnének és körrekordokat. Amikor ezt elértük, a versenyek lettek unalmasabbak."

Talán 2021-től megtaláljuk a középutat. Izgatott vagy a változás miatt? "A következő évre koncentrálok és csak utána 2021-re. Hasonló a helyzet mint 2014-ben volt. Talán kicsit megnőnek a különbségek 1-2 évig, de utána valószínűleg csökkenni fog. Nem szeretnék jósolgatni, most csak 2020-ra koncentrálok.

Meghívtak a versenyzőket is pár megbeszélésre a jövőről, jónak érzed ezt ? "Nem mentem el rájuk, de valaki képviseletből mindig ott volt. Örülök neki, hogy meghallgatnak minket és számít a véleményünk. Szerintem többé-kevésbé hasonló véleményen vagyunk, csak a részletekben kell megegyeznünk. A fő kérdésekben nagy az összhang."