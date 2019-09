Kvjat: Röviden? Sz.r?

Daniil Kvjat tisztában volt vele, hogy a Toro Rosso motorcseréje miatt más stratégiára kényszerül a Belga Nagydíj időmérőjén, ám ami végül történt, minden várakozását alulmúlta. Kvjat csak a Williamseket tudta megelőzni a Q1-ben, esélye sem volt továbbjutni, így végül a vasárnapi rajtrácson csak Robert Kubicát előzi meg.

Az orosz meglehetősen nyersen fogalmazott, amikor szombaton arra kérték, értékelje röviden az időmérőt. "Sz.r?" - mondta Kvjat, majd később ki is fejtette véleményét. "Nem sok következtetésre jutottunk ma, a harmadik szabadedzésen voltak problémáink, és többször is forgalomba kerültünk Albonnal. Majd problémák merültek fel az autóval az időmérőn is. De mégy így sem volt rossz a köridő, talán ha nincs a piros zászló, lehetett volna jobb is. Az autó azonban nem a megfelelő beállításokkal ment."

"De összességében még jobb, hogy egy olyan hétvégén jönnek elő a gondok, amelyen büntetést kapunk. A futamon mindent elkövetünk, és abban bízunk, hogy jobb munkát tudunk végezni." - mondta Kvjat, aki kicsit kitért a technikai fennakadásra is. "A felfüggesztéssel voltak gondok. Nagyon szorít az idő, és ma is nagy káosz volt a garázsban, szóval valami elmaradt."

A problémák miatt Kvjat nem is nagyon tudja, mire számítson a vasárnapi futamon. "Összesen négy kört tudtam megtenni a hosszú etapomon, minden rendben lesz, de nem tudom, mire számíthatunk. Normális körülmények között nem vagyunk rosszak, az egyenesekben a sebességünk már viszont kérdéses, de még így is küzdhetünk, ha szorossá tesszük a második szakaszt, és jó kezeljük a gumikat. Ebben az évben vasárnap talán jobbak is vagyunk, reméljük holnap is azok leszünk" - mondta Kvjat.

Az orosz új csapattársa, Pierre Gasly jobban szerepelt, és a Red Bulltól menesztett franciát büntetés sem sújtotta, Gasly vasárnap a 14. rajthelyről indulhat. A Toro Rosso ugyanakkor a nyári szünet előtt ennél többre volt képes, Kvjat Németországban dobogóra is állhatott, az istálló pedig fellépett az ötödik helyre a konstruktőri tabellán.

