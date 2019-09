Kvjat nem olyan biztos benne, hogy Albon valóban jól kezdett a Red Bullban

Alexander Albon a Forma-1 újoncaként elképesztő lehetőséghez jutott azzal, hogy a Red Bull a nyári szünet elején odaadta neki Pierre Gasly autóját. A francia alulmúlta az elvárásokat, de sokáig úgy tűnt, hogy az osztrák istálló kitart mellette. Azonban végül a Red Bull a csere mellett döntött, és rögtön az első futamon bebizonyosodott, hogy nem volt hiba Albonnak adni az egyik autót.

Legalábbis sokan dicsérték a thai versenyzőt a spái futamon szerzett ötödik helyével, Albon motorcsere miatt a mezőny végéről indulva végzett végül a Ferrari és a Mercedes duói mögött, ezzel maximalizálva a Red Bull lehetőségeit Max Verstappen korai kiesése után. Ugyanakkor Albon egykori csapattársa, Daniil Kvjat úgy érzi, hogy a thai által eredményt túlbecsülik, az orosz a futam közben úgy látta, hogy Albon semmi extrát nem nyújt.

"Nem tudom, hogy ezt miért tartják jó kezdésnek. 36 kört tett meg mögöttem egy Red Bullban. És csak aztán tudott megindulni, nem tudom, a jövőben talán tud majd jobban is teljesíteni" - mondta Kvjat egykori csapattársáról, és hozzátette, hogy csapattársakként nem foglalkozott sokat Albon vezetésével, most is csak azért, mert sokáig együtt haladtak. "Normális esetben nem foglalkozom bele, de most kell, mert az egész futamon egymással küzdöttünk. Ha a Toro Rossónál maradt volna, akkor ez egy elképesztő verseny lett volna, de ő a Red Bullban ült."

Az orosztól ezek után megkérdezték, hogy vajon ő jobban teljesített volna, Kvjat már nem volt ennyire határozott a válasznál. "Nem tudom. Én csak azt kommentálom, amit láttam. Talán aznap ennyire volt képes az autó, de tény, hogy mi voltunk harcban, én visszatartottam egy Red Bullt a futam jelentős részén, és ez számomra nagyon kellemes érzés."

Albon a belga futam után elismerte, hogy a versenyen sokáig kétséges volt, hogy képes-e átverekedni magát a mezőnyön, és ez csak a kerékcserét követően vált lehetségessé a számára, akkor viszont meg sem állt az ötödik helyig. "Ez jó volt. Az első szakasz valóban nehézkesebben ment, a közepeseken nagyon nem éreztem jól magam, szenvedtem. És kicsit aggódtam is, mert nem nagyon tudtam mit tenni a többiekkel. De a puhább abroncsokkal már sokkal egyszerűbb volt. Összességében jó hétvégém volt" - mondta Albon.

