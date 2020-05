Kvjat nem érti, mi volt a gond Gasly-val a Red Bullnál, és kissé csalódott Albon átemelése miatt

Daniil Kvyat egy igen érdekes időszakot tudhat maga mögött, és az a Pierre Gasly a csapattársa, akit hozzá hasonlóan szintén visszafokoztak a Toro Rossóhoz, ami most már AlphaTauri. A francia azonban nagyon kevés időt kapott, és az első ilyen szezonjának a felénél leváltották Alexander Albonra, miután sokkal lassabb volt a vártnál.

Ezzel szemben a Toro Rossóval azonnal újra gyors lett, és lehetséges, hogy ennek a nyomáshoz van köze. Kvjat a a Forma-1 hivatalos podcast-műsorában, a Beyond the Grid-ben beszélt erről, érintvén Albon szerepét is.

„Szerintem Pierre egy nagyon gyors versenyző. Még mindig nem értettem meg őt teljesen versenyzőként. Továbbra is azt gondolom, hogy ez érdekes lesz, mert még nem láttam róla a teljes képet, de természetesen egy nagyon gyors srác, főleg egy körön, ahol nagyon kényelmesen érzi magát.”

„Ez nagyon függ attól, hogy milyen formában is vagy, miért vezetsz, és ő... Igen, valóban nagy sebességet mutatott. Mindig is tudtam, hogy gyors. Ez az, amit mindig hallottam róla, hogy nagyon gyors, főleg az időmérő edzéseken.”

„Mindig gyors volt. Bizonyára ez az, amit várok is tőle, hogy nagyon gyors marad, amikor újra elkezdünk versenyezni. Nagyon meglepett, amikor nem sikerült ugyanazt a teljesítményt hoznia a Red Bullnál a versenyeken. Szóval talán ez az, amit a teljes kép alatt értek őt illetően. Szerintem kissé meglepő volt.”

Lehetséges, hogy Gasly fő problémáját a nyomás alatti teljesítés jelenti? „Nehéz megmondani. Megint csak azt tudom mondani, hogy nincs meg a teljes kép róla. Nem ismerem jól, nem tudom, hogy, hogyan reagál a különböző helyzetekre. Az biztos, hogy mindenki rendelkezik egyfajta tehetséggel és sebességgel. Az F1-es versenyzők többségében megvannak ezek a dolgok.”

„És akkor ott van a környezet is... Ez minden csapatnál nagyon más. Nehéz ezt megmondani. Ez az egyetlen, amit talán nem értettem meg nagyon jól. Jobb, ha mélyebb szinten nem gondolkozunk el ezen.” - mondta Kvjat.

A Red Bull nagyon különbözik az AlphaTauritól... „Nos, ez más, mert egy top-csapatról beszélünk. Ilyenkor tudod, hogy általában magasabb pozíciókért harcolsz. Ez pedig különbséget jelent, és összességében gyorsabb autóik voltak, mint nekünk.”

„Ez elég nyilvánvaló, de így van. Bizonyos értelemben ugyanaz, bizonyos értelemben más. A végén úgyis csak az autót kell vezetned. Ez az, ami egyáltalán nem változik. A környezet körüli dolgok azok, amik kicsit mások.”

Kvjat arról is beszélt, hogyan érintette, amikor a Red Bull nem őt választotta Gasly helyére, hanem a sokkal kisebb tapasztalattal rendelkező Albont, aki mögött csak pár F1-es futam állt. „Nos, mondjuk úgy, hogy persze nem voltam boldog. Nem mondhatom azt, hogy a döntés hallatán teljes mértékben egyet tudtam érteni vele.”

„Bizonyára kicsit olyan voltam, mint, aki azt mondja, ez nem hangzik jól, de ha közelebbről nézed meg a dolgokat, akkor lehet értelme. Én már voltam ott, és mindig új vérre van szükségük. Előre kell mozdítaniuk a fiatal versenyzőket. Ezt csinálja a Red Bull.”

