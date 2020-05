Kvjat: Nem az AlphaTauri a favorit a középmezőnyben folytatott harcban

A Toro Rosso, a Red Bull fiókacsapata 2020-ra arculatváltáson esett át, és a Red Bull ruhamárkájának nevét vette fel, azonban a csomagoláson kívül más nem változott a csapatnál, és Daniil Kvyat, a kalandos sorsú F1-es pilóta is maradt a csapat egyik versenyzője.

Kvjat mesélt a 2020-as barcelonai teszteken szereztt tapasztalatairól:

„Azonnal elég jó érzést adott az autó. Volt egy filmforgatási napunk is, ahol minden zökkenőmentesen ment, és nagyon izgatottan mentünk Barcelonába.”

„Még akkor is, ha a technikai szabályok gyakorlatilag ugyanazok, mint tavaly, akkor is próbálod fejleszteni az autót, mindig próbálsz több leszorítóerőt rárakni, maximalizálni a felfüggesztésben rejlő lehetőségeket.”

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, leads Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Minden mérnökünk és szerelőnk keményen dolgozott a télen, és Barcelonában egyből nyilvánvalóvá vált, hogy az autó hasonló volt a tavalyihoz, de más is egy kicsit, ezért rá kellett jönnünk, hogyan hozhatjuk ki a legtöbbet belőle, meg kellett találni a megfelelő beállításokat, meg kellett határozni, mi különbözik tavalyhoz képest, és így tovább. Mi teszi az autót gyorssá.”

„Ez volt a legfontosabb feladatunk, és a még jobban korlátozott teszteléssel próbáltuk a legjobbunkat nyújtani, ahogyan egyre jobban felfedeztük az autónkat.”

„Kicsit máshogyan kezelhető bizonyos kanyarokban, de nem lényegesen. Még mindig nem tudjuk hol tartunk, de végül az határozza meg, mennyire vagy jó, hogy mennyi leszorítóerőd, és lóerőd van.”

Carlos Sainz szerint az AlphaTauri lehet a McLaren legfőbb riválisa a középmezőny legjobb csapatáért folytatott harcban, azonban Kvjat ennyire nem optimista.

„Szerintem továbbra is nagyon szoros csoportban maradtunk, és nagyon nehéz megmondani, hogy ki tartalékol még 2-3 tizedet, amivel az élre kerülhet. Természetesen úgy tűnt, hogy a Racing Point tette meg a legnagyobb előrelépést, de nem tiszta a kép, mert mindenki más üzemanyaggal, meg programmal ment.”

„Nehéz megmondani, de szerintem közel vagyunk, mint tavaly. Nagyon szoros volt a középmezőny, és ez így is fog maradni. Csak remélem, hogy elég jók leszünk. Nem mi vagyunk a favoritok, a „best of the rest” harcban, de fontos, hogy legalább esélyünk van.”

