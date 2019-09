Kvjat mellől elpártolt a szerencse, pedig jutott neki Monzában is

Daniil Kvjat számára minden ideálisan, sőt szerencsésen zajlott addig, amíg fel nem adta alatta a harcot a Honda-motor. A Toro Rosso orosz pilótája pontszerző helyen haladt, amikor egyszer csak félre állva feladta a versenyt. Az orosz nagyon sajnálja a történteket, mert a tempó elégséges volt egy kiemelkedő eredményhez.

"Nagyon, nagyon erősnek tűnt a futam a számunkra, jó volt a sebességem, és a biztonsági autós szakasz is segített. Úgy éreztem, hogy "bingó", vagy hogy is hívják? Jackpot? Mindegy. A hatodik hely a pakliban volt. És legalább küzdhettünk a Red Bull-lal, de a mi sportunk már csak ilyen komplikált technikai oldalon is. Nagyon bonyolult a rendszer, valami ma feladta. Nagyon csalódást keltő" - mondta letörve Kvjat.

"Pedig úgy éreztem, hogy minden tökéletesen alakul a számunkra, teljesen tiszta startom volt, és teljesen tiszta első köröm. Aztán leelőztem Magnussent, és még több tempót találtam. Sokkal erősebbnek éreztem, mint előtte, a Red Bullokkal voltunk egy szinten, és esély volt elkapni előrébb lévőket. Aztán feltettük a piros oldalfalú gumikat és még tovább gyorsultam. Sajnos aztán nem sokkal később megkértek, hogy álljak félre" - mesélte csalódottan az orosz.

Egyelőre nem világos, hogy milyen meghibásodása volt a Toro Rossónak, azt ugyanis még Kvjat sem tudta a futam után. Sőt, az orosz nem is érezte, hogy az autóval baj lenne, csak a rádión keresztül kapott üzenet miatt adta fel a versenyt. "Én magam semmit sem éreztem, csak megkértek, hogy húzódjak le. Nem tudjuk, mivel volt gond, ezt még ki kell vizsgálni" - mondta Kvjat, akit kicsit nyugtatott a biztató sebesség, amit a kiesés előtt diktálni tudott.

"Ez így van. tudtuk, hogy vasárnap erősek lehetünk, és azok is voltunk. De sajnos mi pontokat is akartunk szerezni, és azt hiszem, megérdemeltük volna" - mondta Kvjat. Az orosz csapattársa, Pierre Gasly is lemaradt a pontszerzésről, a francia a 11. helyen ért célba, vagyis a Toro Rosso üres kézzel távozott Monzából.

