Kvjat még keresgél, de elégedett az AlphaTaurival

Az AlphaTauri a barcelonai F1-es teszt első napján Daniil Kvjat ült volánhoz, és az orosz az ötödik időt szerezte meg. Kvjat 1:17.698-as ideje bizonyult a legjobbnak, az orosz 116 kört tett meg szerdán.

"Ez egy elég kényelmes nap volt. Nem kellett semmilyen problémával szembenézni, és jó munkát végeztünk, nagyon jól éreztem magam az autóban, amellyel reggel el kellett végezni pár rutin ellenőrzést" - kezdte Kvjat.

"Emiatt kicsit lassabb lett az indulás, de erre a csapatnak szüksége van, és amikor végeztünk megtettünk pár egész jó kört, és már most megértettünk egy sor dolgot az új autó kapcsán, és már kicsit a beállításokon is dolgozhattunk" - mondta az orosz.

"Semmi frusztráló nem történt, de persze még gyorsulni fogunk, és továbbra is megpróbáljuk megtalálni a legjobb beállítást, de ez így normális a teszt első napján. És ez, ahogy én emlékszem, messze jónak mondható kezdés" - mondta Kvjat.

Az AlphaTauri versenyzője egyelőre azt sem tudja megmondani, hogy mekkora fejlődést ért el a Honda. "Erre nehéz lenne válaszolni, mert ma még nem nyomtuk maxon, szerintem senki sem. Ezért nehéz összehasonlítani. Ráadásul a körülmények is mások. Ami ebből a szempontból fontos volt a számunkra, az a megbízhatóság, amelyben nem voltak nagy problémák" - mondta a japánok erőforrásáról.

Kvjatot nem zavarja, hogy csak hat nap áll rendelkezésre tesztelni, de kétségei vannak a jövővel kapcsolatban. "Ez rendben van, de attól félek, hogy most hat, aztán négy lesz, aztán egy, végül egy sem. És aztán marad a szimulátor, és én ennek ellene vagyok. Én a valóság embere vagyok, szeretem vezetni az autót, és nem egy sötét szobában egy képernyő előtt körözni" - mondta Kvjat.

A célokról Kvjat ezt mondta: "A célunk ugyanazok, minél több versenyen kihozni a maximumot. Voltak nagyon erős versenyeink tavaly, és idén minél több hasonlót akarunk" - mondta az AlphaTauri pilótája, aki a névváltoztatásra is kitért.

"Természetesen van egy sor külső változás, van egy új nagy partnerünk, izgalmas egy divatmárkát képviselni. A csapat technikai gerince viszont nagyjából ugyanaz maradt, és mi a tavalyi év evolúcióját folytatjuk. És engem idén ez érdekel, vagyis, hogy milyen evolúcióra leszünk képesek" - tette hozzá Kvjat, aki nem sokat beszélt a többi csapatról is.

"Nem szeretnék belemenni a részletekbe, mert erre igazán nem volt időm. Az én munkám az autó viselkedésének vizsgálata és a beállítások, ennyi. Csak a kemény munka a biztos a következő napokra, aztán majd meglátjuk, hol állunk" - mondta az orosz.

Arra kérdésre, hogy a szabadnapjain is kint lesz-e a pályán, Kvjat a kérdezőkre hárított. "Annyi munkát adtok, hogy már nem is marad időnk az autókra" - mondta nevetve. "Biztos, hogy holnap is annyi időt töltök veletek, amennyit kell, de pár percet azért a pályára is kell figyelnem" - mondta.

A középmezőnyben elfoglalt helyükről sem tudott sokat mondani egyelőre. "Ebben a pillanatban nem tudom, hogy a top csapatok mit csinálnak, vagy a középmezőny csapatai hol tartanak. Úgy vélem, hogy nem vagyunk olyan nagyon eltérő programon, nem hiszem legalábbis. De különbségek mindenhol vannak, és ezzel még nem lehet kalkulálni" - mondta Kvjat.

