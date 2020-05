Kvjat Marko nélkül nem lenne ilyen erős mentálisan, mint most

Daniil Kvyat igen korán kapta meg a lehetőséget arra, hogy a Forma-1-ben versenyezzen. A Toro Rossónál mutatkozhatott be, majd miután Sebastian Vettel idő előtt távozott, Marko úgy döntött, hogy az orosz juniorját ülteti be Daniel Ricciardo mellé.

Kvjat az első évében legyőzte az ausztrált, de a 2016-os idény első versenyei után távoznia kellett. Max Verstappen került a helyére, és a holland azóta szupersztár lett. Daniil nem birkózott meg túlságosan jól a visszafokozásával, ami miatt a Toro Rossót is el kellett hagynia.

1 évig a Ferrarinál volt szimulátoros tesztpilóta, de ezen időszak alatt sokat fejlődött mentálisan. Az osztrákok azonban adtak neki még egy lehetőséget, amivel élni tudott, és jelenleg is az olasz alakulat versenyzője, ami már AlphaTauri néven fut.

„Időnként Helmut sokat követel tőlem. Tizenéves voltam, még tinédzser, és azt mondta, ha nem fejlődök a versenyen, akkor a következő alkalommal már nem leszek ott, és nem fejezhettem volna be az évet.” - mondta Kvjat a Forma-1 hivatalos podcast-műsorában, a Beyond The Grid-ben.

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Végül alkalmazkodnom kellett ehhez a követelményhez, és ez jobb versenyzővé tett. Mindig emlékezni fogok azokra a pillanatokra, amikor azt mondta, hogy javítanom kell, és fejlődnöm, valamint ezen az úton kell haladnom. Eleinte kicsit sokkolt, de aztán mindez normálissá vált.” - idézte a SoyMotor az AlphaTauri orosz versenyezőjét.

Kvjat nagyon érdekes karakternek látja Markót, és szerinte mindig nehéz tudni, hogy vajon mi járhat az osztrák fejében. A versenyző emellett mindig elfogadja a tanácsadó döntéseit, és igyekszik azokból tanulni.

„Nagyon nehéz tudni, hogy mi jár Helmut fejében. Ő egy nagyon érdekes karakter, és egyúttal rendkívül egyedi is. Mindig támogatott engem a legegyszerűbb opció elfogadásában a döntéseimben, de igen, megkövetelte, hogy nyerjek. Ha nem győztem volna, talán elköszönhettem volna ettől.”

„Kvjat összességében örül annak, hogy ilyen kemény főnöke volt. A nyomást nem mindig kezelte jól, de ezek a pofonok sokkal erősebb és jobb versenyzővé tették. Remek példa erre az, hogy még mindig a Forma-1-ben lehet.

„Úgy vélem, Helmut Marko mindenkivel ugyanolyan a Red Bull programján belül. Nagyon pozitív volt a vele való együttműködés. A nyomást nem feltétlen kell negatív dolognak tekinteni, az lehet nagyon jó is. Ennek köszönhetően ma mentálisan erősebb vagyok.”

Ajánlott videó: