Kvjat majdnem feladta legjobb éve előtt

Daniil Kvjat 2018-ban nem kapott helyet a Forma-1 rajtrácsán, de az orosz pilóta visszaverekedte magát idén a mezőnybe, és ismét helyet kapott a Toro Rossónál. Kvjatnak nem volt könnyű dolga azok után, hogy a Red Bulltól elküldték, de az orosz talált visszautat.

Kvjat pedig nem vallott kudarcot a Toro Rossóban, Németországban dobogóra állhatott, a szezon végén pedig a 13. helyet szerezte meg az egyéni tabellán, miközben csapattársai fél-fél szezont eltölthettek a Red Bullban.

A szezont értékelve az orosz így nyilatkozott: "Ez az egyik legjobb szezonom, a 2015-össel együtt, talán bizonyos szempontból még annál jobb is. Egy kicsit öregebb és érettebb vagyok, mint akkor, jobb a szemléletem összességében" - mondta Kvjat.

"De persze voltak futamok, amik kevésbé alakultak jól, de ilyesmire meg számítani kell. A középmezőnyben egy tized a teljes hétvégét felforgathatja" - mondta a Toro Rosso versenyzője. "Nagyon sok versenyünk volt jó és erős, és a végén elégedett vagyok."

"Amikor rossz napjaim voltak, mindig 2018-ra gondoltam, hogy honnan hoztam vissza magam, és azt mondogatom, hogy most van egy-egy rossz napom, de most újra itt vagyok" - mondta Kvjat, aki nem is tagadja, hogy tavaly nyáron voltak olyan pillanatok, amikor azt hitte, nem fog visszatérni.

"Voltak ilyen idők, talán leginkább a nyár végén. Már beszéltem is erről másokkal. Természetesen nem ez volt a legjobb időszak, de végül jól alakult" - mesélte Kvjat, aki nem tudja biztosan, hogy mi győzte meg Helmut Markót arról, hogy adjon neki még egy esélyt.

"Ezt nem tudom. Azt hiszem, hogy ő olyan fajta fickó, aki miatt egy kézfogástól megváltozol. Volt pár beszélgetésem vele, de ezek amolyan főnök-beosztott beszélgetések voltak" - mondta a Red Bull főtanácsadójával folytatott beszélgetésekről az orosz.

