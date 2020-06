Kvjat: Korábban nagyon zavart a média…

Natalie Pinkham podcastjének, az In The Pinknek a legutóbbi vendége az orosz F1-es pilóta Daniil Kvjat volt, akit Pinkham arról kérdezett, hogy mi a véleménye a médiáról.

A négyszeres F1-es dobogós nem rejtette véka alá, hogy korábban eléggé zavarta őt a média, azonban ma már ez nincs így, és ami korábban irritálta őt, az most már nem zavarja.

„Korábban néha nagyon zavart a média. Viszont most már megtanultam, hogy ez is a munka része. Őszintén szólva ez néha még mindig frusztráló, mivel természetesen lehet rossz napod, és mindig lesznek nem túl jó napjaid ebben a sportban, főleg úgy, hogy ennyi verseny van.”

„Néha nem minden fog úgy alakulni, ahogy azt szeretnéd, de ez rendben van, el kell magyaráznod a médiának, hogy miért történt így, majd tanulnod kell belőle, együtt kell élned vele, aztán lapoznod kell.”

„Tehát ez így a normális. Természetesen azzal, hogy 19 évesen már bekerültem a Forma-1-be, ami nagyon korainak számít, talán a túl korai határán is van, eleinte nem ez volt a véleményem, de ma már másképp látom a médiát. Azok a dolgok, amelyek korábban irritáltak, ma már nem zavarnak.” – mondta Kvjat.

Az orosz versenyző az idei szezont az AlphaTauri színeiben fogja teljesíteni, a tavaly még Toro Rosso néven szereplő istállóval versenyzett 2019-ben is, amikor a Német Nagydíjon egy dobogós helyezést is be tudott gyűjteni.

