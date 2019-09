Kvjat: Kimi megölte magát, és engem is magával akart vinni

Daniil Kvyat éppen a 12. helyért szerette volna megelőzni Kimi Raikkönent 12 körrel a verseny vége előtt, amikor a két autó összeütközött. Bár a Toro Rosso versenyzője folytatni tudta a versenyt, és végül a 15. helyen ért célba, a finnek ott helyben fel kellett adnia eltört első felfüggesztése miatt, azonban itt még nincs vége a történetnek, mivel a versenybírák még vizsgálják az esetet.

„Meglepett, mert szerintem egyértelműen előzési kísérletre készültem. Ő viszont bemozdult fékezés közben. Ez egy olyan dolog, amit sokszor átbeszéltünk már, és ő ellenzi a leghangosabban. Ezért is volt ez meglepő húzás tőle. Ha védekezel, védekezz. Ha nyitva hagyod az ajtót, maradjon is úgy. De így most megölte magát, és engem is magával akart vinni.”

Kvjat fejében az is megfordult, hogy az Alfa pilótája csapattársát próbálta fedezni, tekintve, hogy Raikkönen nem sokkal azelőtt engedte el a frissebb gumikon köröző Antonio Giovinazzit. Kvjat végül azt mondta, ez nem volt egy szép verseny, mivel már korán elkezdett visszacsúszni gumikopás miatt, ráadásul a visszapillantói is bepárásodtak, ennek tetejébe kapta a pofont Raikkönentől, amelytől az autó egyéb elemei is megsérültek.

„Nem értettem, mi volt a gond az első etapban, de a gumijaim gyorsabban elkoptak, mint a többieké. Nem tudom, miért. A másodikban azonban teljesen jól működtek. Ráadásul a többiek nyakán voltam, aztán kiálltunk a lágyakért. Megvolt az esély a pontszerzésre, de az újraindítások borzalmasak voltak részemről, részben azért, mert nem láttam semmit a tükrökben, ami azért nem túl nagy előny, aztán még jött az ütközés Kimivel, amibe belesérült a kocsi, szóval igen, elég nehéz este volt.”

