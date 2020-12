Kvjat: „jó pár helyről keresnek” 2021-re

Pierre Gasly már biztosan 2021-ben is az AlphaTauri pilótája lesz, azonban a csapattársának kiléte még továbbra is kérdéses. Juki Cunodának legalább a 4. helyen kell végeznie az F2-es bajnokságban ahhoz, hogy szuperlicenszet kapjon, míg Alex Albont is visszatehetik a „juniorcsapatba,” ha Sergio Perez mellett dönt a Red Bull.

Daniil Kvyat Forma-1-es karriere lehet, hogy a végéhez közelít, az orosz pilóta menedzsere, Nicholas Todt pedig már más sorozatokban keresi a lehetőségeket.

„Jó pár helyről keresnek most” – nyilatkozta Kvjat a szombati sajtótájékoztatón. „Sokan érdeklődnek, rengeteg különböző helyről, szóval tudom, hogy végül én választom ki, mit akarok csinálni a következő évben.”

„Az AlphaTaurival, eredetileg Toro Rossóval kötött szerződésem 2019-re és 2020-ra vonatkozik, és ennyi. Meglátjuk majd, de Abu Dhabi után, függetlenül bárki más döntésétől, én döntöm majd el, hogyan folytatom a karrieremet.”

„Tehát én is folyamatosan kapcsolatban vagyok másokkal, ahogyan Nicholas is. Nagyon nyitott vagyok, nincs most előzetes preferenciám, még mindig a maradék 3 versenyre fókuszálok.”

Kvjat 2018-ban a Ferrari tesztpilótájaként dolgozott, azonban elmondása szerint még nem gondolkozott azon, hogy hasonló szerepkört vállaljon el a Red Bullnál vagy az AlphaTaurinál, ugyanakkor nem zárta ki azt sem, Sergio Perezhez hasonlóan szünetet tartson.

„Mint mondtam, jó pár lehetőségem van, köztük az egyik, hogy tartok egy rendes pihenőévet, és közben valami mást csinálok, olyan dolgokat, amelyekre nem volt esélyem, amíg a Forma-1-ben voltam.”

„Hiszek abban, hogy bármiben versenyképes lehetek, még akkor is, ha az nem az F1. 2018-ban alig vezettem valamit, majd jöttem az Abu-Dhabi tesztre, mentem 160 kört, és egyből felvettem a tempót, szóval emiatt nem aggódok.”

Adam Cooper és Oleg Karpov közreműködésével.

