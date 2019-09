Kvjat: „Ez inkább tűnt F3-as időmérőnek, mint F1-esnek...”

Daniil Kvjat a 13. helyen fejezte be a z időmérő edzést, ám az FIA több büntetést is kioszthat a Q3-as feltartások miatt, valamint Kimi Räikkönen valószínűleg a súlyosabb károk után a rajtrács végére kerül, így a Toro Rosso hamar előrébb találhatja magát. Kvjat sem elégedett a történtekkel.

„Ma mindenki szélárnyékot keresett magának, és ez inkább tűnt egy F3-as időmérőnek, mint egy F1-esnek. Szóval igen, ez egy olyan helyzet volt, amiből nem jöttem ki jól és a köridőt nagymértékben befolyásolta a forgalom. Mindkét Ferrari megszakította a körét, majd előttem maradtak az íven. Szóval... Rendben van. Azt hiszem. A rossz forgalmi helyzet volt az, aminek megfizettük az árát.”

„Úgy gondolom, csapaton belül is van mit beszélnünk, mivel jobban is megoldhattuk volna a szélárnyékozást, hiszen Pierre rajtbüntetést kapott a motorcsere miatt, így segített tudott volna. Kicsit túl sok mindenről van most szó, és sok minden történt odakint. Pontosan nem tudom, hogy mit tehetnénk, de átbeszéljük a dolgot.”

„Nem tehetek mást, minthogy holnap odateszem magam és a lehető legtöbbet hozom ki a csomagból és magamból, valamint a lehetőségeimből. Szerintem ma nem tudtuk kihozni a maximumot az autóból a forgalom miatt. Holnap is lesz egy nap, és a verseny hosszú, szóval meglátjuk, hogy mit tudunk kihozni belőle.”

„Ha holnap esni fog, akkor az mindenki számára azonos lesz, mindent megpróbálunk majd megtenni. Nincs különös elvárás ezzel kapcsolatban, mivel ezen feltételek mindenki számára azonosak. Semmit sem tudhatunk előre, szóval majd meglátjuk. Az idők törlése. Nos. Mindannyian ismerjük a szabályokat, amiket be kell tartanunk, szóval nincs gondom vele. Ez politikailag méltányos.”

