Kvjat és Gasly is túl korán kapta meg a lehetőséget a Red Bullnál

A Red Bull junior programja jelenti az egyik legnagyobb lehetőséget a versenyzőknek. Dietrich Mateschitz a Red Bull Racing mellett csinált még egy csapatot, kizárólag azzal a céllal, hogy lehetőséget adjon a fiatal tehetségeknek.

A Toro Rosso számos remek versenyzőt nevelt ki, akik közül a legjobbak és legszerencsésebbek Milton Keynesben folytathatták tovább. Sebastian Vettel négy címet is nyert a „bikákkal”, míg Max Verstappent már most minden idők egyik legnagyobb tehetségének tartják.

Daniil Kvjat és Pierre Gasly is azok között volt, akik az osztrák bajnoknak vezethettek. Az orosz és a francia is idő előtt volt kénytelen távozni, miután a teljesítményük nem volt kielégítő. Kvjat első éve nem sikerült rosszul, mert még Daniel Ricciardót is legyőzte, de később lefokozták, és Verstappent ültették a helyére.

A másik oldalon Gasly csupán „pár” versenyt kapott, de a Toro Rossónál hirtelen újra gyors és versenyképes tudott lenni. Az ő esetében az autó, és valószínűleg a környezet sem segített, valamint az a tény, hogy Verstappen csapattársaként kellett bizonyítania.

Franz Tost, a Toro Rossóból lett AlphaTauri csapatfőnöke a Delta Time névre keresztelt podcast műsorban azt mondta, hogy Daniil és Pierre is túl hamar kapta meg a lehetőséget a Red Bullnál, még maradniuk kellett volna Faenzában. Jelenleg csapattársak, és mindketten az AlphaTauri pilótái.

„Mindketten visszatértek a Red Bullnál eltöltött időszakuk után. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy a lépés túlságosan is korai volt.” - mondta Tost, hozzátéve, hogy Kvjat esetében logikus volt az oroszt választani a Ferrarihoz igazolt Vettel helyére 2014 év végén.

„Daniil Kvyat egyszerűen egy logikus utód volt, de csak egy szezon állt mögötte a Forma-1-ben.” - idézte a GP Blog a nagyon nagy tapasztalattal rendelkező csapatfőnököt, akit az egyik legjobbnak tartanak az F1-ben.

Kvjat a GP3-ról váltott át a Forma-1-re, ami egy igen nagy lépés volt. „Nagy lépés volt. Remekül sikerült neki, de abban az időben a Red Bullnál a körülmények nem voltak kedvezőek.” - folytatta Tost.

Ugyanez a történet vonatkozhat Gasly-ra is, aki a Renault-hoz szerződött Ricciardo helyén versenyezhetett tovább. „Ugyanez a történet vonatkozik rá is. A szezon kezdete nehéz volt számára, és bizonyos balesetekben való részvétele miatt nem tudta megmutatni a valódi sebességét.”

