Kvjat beszélt a NASCAR-hoz való csatlakozásának esélyeiről

Az orosz a 2020-as idény végén elvesztette helyét a Forma–1-es rajtrácson, helyére Juki Cunoda került az AlphaTaurihoz. Azóta az Alpine teszt- és tartalékpilótájaként tevékenykedett, de más sorozatban nem versenyzett.

2020-ban nem csak ő veszette el F1-es ülését, hanem Romain Grosjean és Kevin Magnussen is, akik mindketten az Egyesült Államokba igazoltak 2021-re. Jelenleg az IndyCarban, illetve az IMSA-ban szerepelhetnek. Steiner, a páros korábbi csapatfőnöke szerint Danyiil Kvjat is fontolgatja, hogy ugyanezt teszi, felmérve a NASCAR-ban rejlő lehetőségeket.

„Sok versenyző szeretné kipróbálni. Néhányan az Indycarba is átmennek. Ez egy nagy lépés számukra, hiszen ezek a szériák nagyon különbözőek. Nem csak a vezetésről van szó, hanem az egész rendszerről“ - mondta a Haas csapatfőnöke a Stewart-Haas Racing podcastjában.

„Mick (Schumacher) ott volt a texasi futamon, Danyiil Kvjat pedig a martinsville-i versenyre jön. Mindenki, aki a NASCAR-ba jár, megkérdezi tőlem: „Hé Gunther, össze tudnál hozni valakivel?“. Danyiil be fog ugrani, hogy megnézze, van-e valami érdekes lehetőség számára, mert jelenleg nem versenyez a Forma-1-ben“ - zárta Steiner.

Kvjatot a Formula E-be való átigazolással is kapcsolatba hozták , a The Race azt állítja, hogy tárgyalásokat folytatott a Dragon csapattal egy esetleges 2022-es ülésről, ahol a korábbi Formula 2-es pilóta Sergio Sette Camara mellett versenyezne jövőre.

Kvjat azt mondja, hogy nyitott az európai és az amerikai versenyzésre is, de továbbra is arról álmodik, hogy visszatérjen a Forma–1-es rajtrácsra és ha szükséges, akár 2023-ig is várna.

„Sok lehetőségre nyitott vagyok. Érdekel Amerika. Kész vagyok megfontolni az európai lehetőségeket is. Kész vagyok új dolgokat kipróbálni. Versenyezni akarok, szóval még ha a Forma–1 2022-ben nem is jön össze, akkor is túl makacs vagyok ahhoz, hogy ne próbáljak meg 2023-ban visszatérni“ - mondta Kvyat nemrég az orosz Match TV csatornának.

