Különleges sisakfestéssel indul 2022-ben Mick Schumacher (képek)

Alex Albonhoz hasonlóan Mick Schumacher is péntek délután mutatta meg, hogy milyen sisakfestéssel fog rajthoz állni a 2022-es Forma-1-es szezonban, és azt mondhatjuk, hogy nem lesz nehéz kiszúrni a hétszeres világbajnok legenda fiának a festését.

A tetszetős designon továbbra is sárgászöld a sisak eleje, középen a fekete dominál, hátul pedig most már a kék szín díszíti a Ferrari-junior „bukójának” hátulját, amelyen természetesen továbbra is ott van az Ágaskodó Ló.

Viszont meglepő módon a német zászló ezúttal hiányzik a festésről, amit a Red Bull esport-versenyzője, a szintén német Marcel Kiefer szóvá is tett a kommentek között. A sisakfestést az alábbi beágyazásban tudjátok megtekinteni.

