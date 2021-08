Különleges nyitóműsor a Le Mans-i 24 órás előtt: Alonso F1-es autóval gurul pályára!

A Renault nemrégiben újraélesztett sportmárkája, amely a Magyar Nagydíj előtt bejelentette, hogy Magyarországon is elindította az első márkakereskedését, egy különleges parádét fog tartani a sarthe-i versenypályán.

A kétszeres Forma-1-es világbajnok és kétszeres Le Mans győztes Fernando Alonso egy korábbi Forma-1-es autót vihet majd pályára a 24 órás verseny kezdete előtt, amelyet az idei Alpine színeibe bújtatnak majd, értesült a MotorsportWeek.

Ez az első alkalom a patinás verseny modern történelmében, hogy az Automobile Club de l’Ouest egy Forma-1-es demonstrációt engedélyezett a legnagyobb verseny előtt, ugyanakkor erre valószínűleg azért kerül sor, hogy az Alpine bejelenthesse a jövőbeni Le Mans Hypercar, vagy LMDh projektjét.

Még több F1 hír: Button elmondta, szenvedett, amikor abbahagyta a versenyzést

Az eseményen ott lesz a márka első Forma-1-es győzelmét szerző Esteban Ocon is, akinek azonban meg kell elégednie egy Alpine A110 GT4-gyel, valamint ott lesz a pályán az Alpine vezérigazgatója, Laurent Rossi is, akivel mi is beszélgettünk a Magyar Nagydíjat megelőzően, az ott készült interjúinkat pedig hamarosan olvashatjátok is az oldalunkon.

A pályán a körrekordot Kamui Kobajasi tartja egy 3:14.791-es idővel, amit még 2017-ben futott a Toyota TS050 LMP1-es autójával, ugyanakkor nem valószínű, hogy a 24 órás előtt jó reklám lenne a versenynek, ha egy F1-es autóval ezt megdöntenék.