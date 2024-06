Különleges nézetből az F1-es Spanyol Nagydíj rajtja

A Spanyol Nagydíj végül hozta a kötelezőt, ami általában az unalmasabb futamok közé szokott tartozni. Egyrészt nem egy túl élvezetes versenypályáról van szó, másrészt kevés rajta az előzési lehetőség, cserébe a hangulatra sosincs panasz.

Anno még Valencia is rendezhetett futamot, bár nem sokat élt meg az utcai helyszín. Azóta hajléktalanok lakják a helyszínt, minden el van rozsdásodva, az enyészeté lett az egykor látványos pálya.

Barcelona egy fix versenypálya, ahol sok más kategória is versenyez. Folyamatosan használatban van, de nem kérdés, hogy az F1 a legnagyobb sorozat, akik megfordulnak a pályán, amit a fentebb említettek ellenére is sokan szeretnek.

A rajt nem volt túl sima, hiába nem láthattunk balesetet. Russell például úgy lőtt ki, mintha valami űrautót vezetne, és át is vette a vezetést. Más kérdés, hogy végül a dobogóra sem tudott felállni, addig Hamilton a másik Mercedesszel igen.

Alább extra nézetből láthatjuk a rajtot, és csak reménykedni tudunk abban, hogy ez a következő futamokon sem lesz másképp, mert nagyon látványos. Sokkal több részletet látni, és minden olyan közeli, bennünket abszolúte meggyőzött ez a nézet.