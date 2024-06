Különleges lehetőséget kap idősebb Verstappen az Osztrák Nagydíjon

Idősebb Verstappen egészen pontosan a 2012-es RB8-as volánja mögé pattanhat majd be, amellyel Sebastian Vettel a harmadik világbajnoki címét ünnepelhette. A korábbi F1-es pilóta természetesen még nem ment Red Bull-lal, most fia után azonban ő is megtapasztalhatja, milyen egy világbajnoki autót vezetni.

A Red Bull Ringre kilátogató szurkolók azonban nem csak őt láthatják majd egy korábbi F1-es géppel, hiszen ott lesz Emerson Fittipaldi is, aki az 1972-es Lotusát fogja terelgetni. Mellettük szerepet kap még Michael Schumacher 2002-es Ferrarija is, amelyet pedig a hazaiak egyik kedvence, Gerhard Berger fog vezetni.

És ha ez még nem lenne elég, akkor a bikások ismételten előveszik a legelső F1-es gépüket, az RB1-et is, amelyben David Coulthard ül majd, míg Johnny Herbert Elio de Angelis 1982-es Lotusát fogja meghajtani.

Látványosságból tehát nem lesz hiány Ausztriában, és csak remélni tudjuk, hogy a jelenlegi autók is hasonlóan remek műsorral szolgálnak majd a szurkolóknak.

